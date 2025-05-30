Первой предложив дату и место проведения второго раунда прямых переговоров, россия пытается изобразить себя главным двигателем мира. Это попытка успокоить Трампа и показать Вашингтону, что москва все еще заинтересована в соглашении, считает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

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«Но это выглядит скорее показательным выступлением, поскольку заявление министра иностранных дел лаврова четко дает понять, что позиция россии ничуть не смягчилась. Ссылаясь на меморандум, очерчивающий контуры урегулирования, он сказал, что в нем детально описаны „все аспекты надежного преодоления коренных причин кризиса“. По мнению москвы, „коренными причинами“ войны было расширение НАТО и преследование русскоязычных на востоке Украины. Так что если это основа ее меморандума, то документ, по сути, будет перечнем максималистских требований москвы, включая постоянный нейтралитет для Украины», — пишет он.

Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной состоится в Стамбуле 2 июня. Он добавил, что российская сторона «оперативно разработала меморандум», где якобы изложена позиция рф «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Киев передал США условия мира и ждет ответа москвы.

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