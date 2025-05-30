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Предложения путина по переговорам — показуха, — СМИ
Первой предложив дату и место проведения второго раунда прямых переговоров, россия пытается изобразить себя главным двигателем мира. Это попытка успокоить Трампа и показать Вашингтону, что москва все еще заинтересована в соглашении, считает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.
«Но это выглядит скорее показательным выступлением, поскольку заявление министра иностранных дел лаврова четко дает понять, что позиция россии ничуть не смягчилась. Ссылаясь на меморандум, очерчивающий контуры урегулирования, он сказал, что в нем детально описаны „все аспекты надежного преодоления коренных причин кризиса“. По мнению москвы, „коренными причинами“ войны было расширение НАТО и преследование русскоязычных на востоке Украины. Так что если это основа ее меморандума, то документ, по сути, будет перечнем максималистских требований москвы, включая постоянный нейтралитет для Украины», — пишет он.
Напомним, что министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что следующий раунд переговоров с Украиной состоится в Стамбуле 2 июня. Он добавил, что российская сторона «оперативно разработала меморандум», где якобы изложена позиция рф «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Киев передал США условия мира и ждет ответа москвы.116
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