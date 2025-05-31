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Готовятся за пару минут: два рецепта отличных намазок на бутерброды
Намазки со свежим хлебом часто подают в кафе и ресторанах перед тем, как принесут заказанное блюдо. Бутерброды с намазками можно брать на природу, на перекус в школу или на работу. Они также выручат хозяек утром на завтрак.
Блогер Наталья Калнина предложила два варианта намазок — из куриной печени и из рыбной консервы. В обоих вариантах есть мягкий творог или творожный сыр.
По словам Натальи, намазка из печени — ее фаворит. Она получается нежной и очень питательной.
Нежная намазка из куриной печени и творожного сыра
Ингредиенты:
Печень куриная — 200 г
Сыр творожный — 150 г
Яйцо куриное — 4 шт.
Чеснок — 1 головка
Масло оливковое — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) — 4 ст. л. (мелко рубленая)
Рыбная намазка из консервы
Ингредиенты:
Рыбные консервы — 1 банка (подойдут горбуша, сайра, сардины, скумбрия или тунец в масле/собственном соку)
Творожный сыр (типа «Филадельфия») или мягкий творог — 100−150 г
Яйцо вареное — 1 шт. (по желанию)
Лук репчатый или зелёный — ½ маленькой луковицы или 3−4 пера
Укроп/петрушка — небольшой пучок
Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести)
Черный перец, соль — по вкусу
Майонез/сметана — 1 ст. л. (если нужно смягчить текстуру)
Приготовление:
Запечь головку чеснока в фольге при 200 °C (20 мин. в фольге, 10 мин. без). Можно это сделать заранее при случае и хранить в холодильнике.
Отварить куриную печень (8−10 мин.) и остудить.
Отварить яйца вкрутую (10 мин.), остудить и очистить.
Натереть печень и яйца на крупной терке.
Смешать тертую печень, яйца, размятый запеченный чеснок, зелень, творожный сыр, соль и перец.
Перемешать до однородности.
Охладить в холодильнике минимум 30 минут.
Намазка из рыбной консервы готовится так: все ингредиенты разминаются вилкой и смешиваются.
Зелень мелко режется.
Майонез или сметана добавляются, если нужно смягчить текстуру намазки.
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