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Книга рецептов

Готовятся за пару минут: два рецепта отличных намазок на бутерброды

12:55 31 мая 2025
Намазки на хлеб, фото скриншот видео

Намазки со свежим хлебом часто подают в кафе и ресторанах перед тем, как принесут заказанное блюдо. Бутерброды с намазками можно брать на природу, на перекус в школу или на работу. Они также выручат хозяек утром на завтрак.

Блогер Наталья Калнина предложила два варианта намазок — из куриной печени и из рыбной консервы. В обоих вариантах есть мягкий творог или творожный сыр.

По словам Натальи, намазка из печени — ее фаворит. Она получается нежной и очень питательной.

Нежная намазка из куриной печени и творожного сыра

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Ингредиенты:

Печень куриная — 200 г
Сыр творожный — 150 г
Яйцо куриное — 4 шт.
Чеснок — 1 головка
Масло оливковое — 2 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец черный — по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) — 4 ст. л. (мелко рубленая)

Рыбная намазка из консервы

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Ингредиенты:

Рыбные консервы — 1 банка (подойдут горбуша, сайра, сардины, скумбрия или тунец в масле/собственном соку)
Творожный сыр (типа «Филадельфия») или мягкий творог — 100−150 г
Яйцо вареное — 1 шт. (по желанию)
Лук репчатый или зелёный — ½ маленькой луковицы или 3−4 пера
Укроп/петрушка — небольшой пучок
Лимонный сок — 1 ч. л. (для свежести)
Черный перец, соль — по вкусу
Майонез/сметана — 1 ст. л. (если нужно смягчить текстуру)

Приготовление:

Запечь головку чеснока в фольге при 200 °C (20 мин. в фольге, 10 мин. без). Можно это сделать заранее при случае и хранить в холодильнике.

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Отварить куриную печень (8−10 мин.) и остудить.

Отварить яйца вкрутую (10 мин.), остудить и очистить.

Натереть печень и яйца на крупной терке.

Смешать тертую печень, яйца, размятый запеченный чеснок, зелень, творожный сыр, соль и перец.
Перемешать до однородности.

Охладить в холодильнике минимум 30 минут.

Намазка из рыбной консервы готовится так: все ингредиенты разминаются вилкой и смешиваются.
Зелень мелко режется.
Майонез или сметана добавляются, если нужно смягчить текстуру намазки.

Ранее мы рассказывали, как приготовить кисло-сладкие огурчики, которые тоже можно использовать для приготовления бутербродов.

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