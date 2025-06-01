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Готовить будете все лето: ароматный меренговый рулет с клубникой
Десерты с меренгой очень популярные, потому что невероятно вкусные. Меренговый рулет с клубникой и мятой — легкий, воздушный, без сливок! Подойдет тем, кто хочет чего-нибудь вкусного, но не слишком калорийного. Обязательно попробуйте — невероятно нежный, со свежей ноткой мяты и сочной клубникой, делится фудблогер Ольга Пинс.
Ингредиенты:
Для меренгового коржа:
- Яйца — 6 шт. (только белки)
- Соль — щепотка
- Лимонный сок — 0,5 ст. ложки
- Сахар — 200 г (можно заменить эритритом)
- Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка (или картофельный)
Для мятного сахара:
- Сахар — 50 г (можно использовать эритрит)
- Мята — 10−15 г
Для крема:
- Сливочный творог — 300 г
- Сыр 5% - 200 г (пастообразный)
- Молоко — 50 мл
- Мятный сахар — весь объем или обычный сахар/сахарозаменитель
- Желатин (опционально, если крем жидкий) — 0,5 ч. ложки, разбавленной в 1 ст. ложке воды
- Немного зеленого красителя (по желанию)
Пошаговый рецепт приготовления смотрите здесь:
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