Готовить будете все лето: ароматный меренговый рулет с клубникой

Десерты с меренгой очень популярные, потому что невероятно вкусные. Меренговый рулет с клубникой и мятой — легкий, воздушный, без сливок! Подойдет тем, кто хочет чего-нибудь вкусного, но не слишком калорийного. Обязательно попробуйте — невероятно нежный, со свежей ноткой мяты и сочной клубникой, делится фудблогер Ольга Пинс.

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Ингредиенты: Для меренгового коржа: Яйца — 6 шт. (только белки)

Соль — щепотка

Лимонный сок — 0,5 ст. ложки

Сахар — 200 г (можно заменить эритритом)

Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка (или картофельный) Для мятного сахара: Сахар — 50 г (можно использовать эритрит)

Мята — 10−15 г Для крема: РЕКЛАМА Сливочный творог — 300 г

Сыр 5% - 200 г (пастообразный)

Молоко — 50 мл

Мятный сахар — весь объем или обычный сахар/сахарозаменитель

Желатин (опционально, если крем жидкий) — 0,5 ч. ложки, разбавленной в 1 ст. ложке воды

Немного зеленого красителя (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления смотрите здесь:

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