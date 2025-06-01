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Книга рецептов

Готовить будете все лето: ароматный меренговый рулет с клубникой

20:09 1 июня 2025
меренговый рулет с клубникой

Десерты с меренгой очень популярные, потому что невероятно вкусные. Меренговый рулет с клубникой и мятой — легкий, воздушный, без сливок! Подойдет тем, кто хочет чего-нибудь вкусного, но не слишком калорийного. Обязательно попробуйте — невероятно нежный, со свежей ноткой мяты и сочной клубникой, делится фудблогер Ольга Пинс.

Ингредиенты:

Для меренгового коржа:

  • Яйца — 6 шт. (только белки)
  • Соль — щепотка
  • Лимонный сок — 0,5 ст. ложки
  • Сахар — 200 г (можно заменить эритритом)
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. ложка (или картофельный)

Для мятного сахара:

  • Сахар — 50 г (можно использовать эритрит)
  • Мята — 10−15 г

Для крема:

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  • Сливочный творог — 300 г
  • Сыр 5% - 200 г (пастообразный)
  • Молоко — 50 мл
  • Мятный сахар — весь объем или обычный сахар/сахарозаменитель
  • Желатин (опционально, если крем жидкий) — 0,5 ч. ложки, разбавленной в 1 ст. ложке воды
  • Немного зеленого красителя (по желанию)

Пошаговый рецепт приготовления смотрите здесь:

Ранее блогер Наталья Калнина предложила два варианта намазок на хлеб — из куриной печени и из рыбной консервы, которые готовятся за пару минут.

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