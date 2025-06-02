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Операция «Паутина»: знал ли Белый дом об ударах СБУ по аэродромам рф
Руководство Украины заранее уведомило администрацию президента США Дональда Трампа о проведении спецоперации «Паутина». Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимного украинского чиновника.
По словам чиновника, Украина заранее сообщила администрации Трампа об этой атаке. Он отметил, что операцию проводила Служба безопасности Украины, и на ее планирование и подготовку ушло более года.
Чиновник добавил, что ударные беспилотники были запущены с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз. Причем одна из них расположена в Сибири, в четырех с лишним тысячах километров от Украины.
В результате атаки было уничтожено не менее 40 стратегических бомбардировщиков.
В то же время, в администрации Трампа заявили, что не знали о спецоперации Службы безопасности Украины, передает CBS News. По информации издания, представители Белого дома отказались комментировать атаку на российские аэродромы.
Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под названием «Паутина», нанеся удар по стратегической авиации россии. Украинские ударные дроны атаковали аэродромы «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново», уничтожив более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина», составляет 7 млрд долларов.
«Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф», — проинформировали в СБУ.
Как сообщил военнослужащий и журналист Петр Шуклинов, операция была тщательно спланирована: ударные дроны были тайно доставлены дальнобойными грузовиками и запущены непосредственно из них вблизи аэродромов. По команде главы СБУ Василия Малюка, беспилотники одновременно поднялись в воздух и нанесли сокрушительный удар, не оставив российским военным шансов на оборону.348
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