Операция «Паутина»: знал ли Белый дом об ударах СБУ по аэродромам рф

Руководство Украины заранее уведомило администрацию президента США Дональда Трампа о проведении спецоперации «Паутина». Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

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По словам чиновника, Украина заранее сообщила администрации Трампа об этой атаке. Он отметил, что операцию проводила Служба безопасности Украины, и на ее планирование и подготовку ушло более года.

Чиновник добавил, что ударные беспилотники были запущены с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз. Причем одна из них расположена в Сибири, в четырех с лишним тысячах километров от Украины.

В результате атаки было уничтожено не менее 40 стратегических бомбардировщиков.

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В то же время, в администрации Трампа заявили, что не знали о спецоперации Службы безопасности Украины, передает CBS News. По информации издания, представители Белого дома отказались комментировать атаку на российские аэродромы.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под названием «Паутина», нанеся удар по стратегической авиации россии. Украинские ударные дроны атаковали аэродромы «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново», уничтожив более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Кадры поражения самолетов на аэродроме «Белая» в Иркутской области

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В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ «Паутина», составляет 7 млрд долларов.

«Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф», — проинформировали в СБУ.

Как сообщил военнослужащий и журналист Петр Шуклинов, операция была тщательно спланирована: ударные дроны были тайно доставлены дальнобойными грузовиками и запущены непосредственно из них вблизи аэродромов. По команде главы СБУ Василия Малюка, беспилотники одновременно поднялись в воздух и нанесли сокрушительный удар, не оставив российским военным шансов на оборону.

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