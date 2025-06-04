Весы рискуют стать легкой добычей мошенников, а Козерогам пора отдохнуть: гороскоп на 4 июня и ритуал «приворота» от мольфара

Свои прогнозы на среду, 4 июня, предоставили знатоки карт Таро, а также астрологи, которые рассказали, какие вопросы будут самыми важными в жизни всех знаков Зодиака.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на 4 июня для Овнов советует знаку заняться своим здоровьем, пишет tsn.ua. Особое внимание следует обратить на очищение организма, которое должно принести улучшение самочувствия и легкость.

Телец

РЕКЛАМА

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует знаку дистанцироваться от «токсичных» людей, которые могут провоцировать вас, ведя себя агрессивно. Не стоит поддаваться негативным эмоциям, которые только опустошат вас.

Близнецы

Гороскоп на 4 июня советует Близнецам не обращать внимания на неприятные сны, которые можно увидеть этой ночью. Они не будут иметь ничего общего с реальностью — переживать из-за них не стоит.

РЕКЛАМА

Рак

Астрологи советуют Ракам 4 июня не принимать предложения окружающих, которые захотят возложить на знак часть своих полномочий. В первую очередь это касается коллег, которые могут «сесть на голову» Ракам.

Лев

Гороскоп на 4 июня рекомендует Львам не игнорировать справедливую критику. А вот на безосновательную не стоит обращать внимания.

РЕКЛАМА

Дева

Астрологи не исключают, что сегодня у Дев будет плохое настроение. Побороть отрицательные моменты поможет работа. Если Девы займут себя делами, день пройдет быстрее.

Читайте также: Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост

Весы

Гороскоп предупреждает Весов, что 4 июня они могут столкнуться с мошенниками — вероятность обмана крайне высока.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не быть сверхкритичными по отношению к себе 4 июня. Все допускают ошибки, а вот чрезмерные упреки их не исправят, а лишь ухудшат настроение.

Стрелец

Гороскоп на 4 июня советует Стрельцам, испытывающим определенную тревогу, заняться хобби или творчеством. Ведь причиной такого состояния может являться избыток энергии.

Козерог

Звезды советуют Козерогам 4 июня позаботиться о себе и отдохнуть. Если такой возможности нет, то можно отправиться на прогулку в парк или к водоему.

Водолей

Гороскоп на 4 июня для Водолеев не исключает, что знак может повздорить с близким человеком, который выльется в длительный конфликт. Звезды советуют знаку держать эмоции под контролем и постараться на время уменьшить общение с дорогими ему людьми.

Рыбы

Гороскоп на сегодня день не советует Рыбам не встревать в авантюры. Не все, что выглядит привлекательным, таковым является самом деле. Знак может потерять гораздо больше, чем приобрести.

Эксклюзивный горокоп на июнь, который составила астролог Людмила Булгакова, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

784

Читайте нас в Facebook