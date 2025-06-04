Клубника будет большой и сладкой, как мед: аграрий назвал 5 правил, которых для этого нужно придерживаться

Ааграрий, который делится с практическими советами по работе на даче, назвал 5 правил, которые нужно соблюдать, чтобы получить большой урожай клубники, и чтобы все ягоды при этом были большими и вкусными.

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Автор канала «Корисне ТВ» отмечает, что прежде всего, в чем нуждается клубника, это подкормка.

Первую подкормку он советует делать еще до цветения — когда на растениях только появляются бутоны. Подкармливать следует настоем из куриного помета. Готовят его так: литровую банку куриного гранулированного помета растворяют в 10 л воды и пол-литра этого концентрата разводят в 10 л воды. Аграрий рекомендует использовать 10 литров средства для удобрения квадратного метра грядки.

Вторую подкормку он делает, когда на кустах начинают образовываться ягоды. Можно использовать как настой из куриного помета, так и на сорняках. Для этого ведро с любыми сорняками заливают водой и настаивают неделю. Затем его разводят с водой в пропорции 1:2. Используют по 10 л на квадратный метр грядки.

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Следующее правило — обязательное мульчирование грядки. В таком случае на грядке практически не растут сорняки, а клубника остается чистой даже после дождя. Она ведь не лежит на земле. Замульчированную грядку аграрий поливает один раз в два или три дня, а когда температура воздуха достигнет 30 градусов, то это нужно делать раз в день.

Следующее правило — контроль за количеством усов, которые выпускает клубника.

«Как вы знаете, клубника два года дает урожай, а на третий год он уже слабый. Усы тянут на себя очень много питательных веществ. Если их оставлять все на кусте, а их бывает по 10 или 20 штук, то урожай будет очень мал — все силы куст будет отдавать «деткам», — рассказывает он и добавляет, что для хорошего урожая следует удалять все усы. Ну, а тем, кто хочет получить молодые кустики, советует оставлять по подному или двум усам на растении.

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Последнее, пятое правило — это своевременный сбор урожая. Ведь на созревание ягод растение тратит много сил. Так что ягоды, на которых нет белых пятен, следует сразу собирать, чтобы у куста были силы для созревания ягод, которые еще остаются зелеными.

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Фото Pixabay

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