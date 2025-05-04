Диетический форшмак: ешьте сколько заблагорассудится, никакие калории вам не страшны

Форшмак — очень популярная закуска еврейской кухни, паштет из сельди. Очень вкусное и необычное блюдо. Как правило, в форшмак добавляют много сливочного масла и смоченный в молоке белый хлеб. Но можно приготовить и диетический форшмак, говорит диетолог Екатерина Черкасская.

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Составляющие: Сельдь — 50 г

Яблоко — 40 г

Яйцо вареное — 1 шт.

Лук — 20 г

Оливковое масло — ½ ч. л.

Лимонный сок — 20 г

Бездрожжевой хлеб или хлебцы — 20 г

Зелень и специи — по вкусу.

Приготовление:

Сельдь отделяем от косточек и нарезаем на небольшие кусочки. Яйцо и яблоко тоже нарезаем. Лук нарезаем мелким кубиком, заливаем кипятком и добавляем уксус, чтобы улетучилась вся горечь. Оставляем лук на 3 — 5 мин., затем сливаем жидкость. В блендер отправляем сельдь, яйцо, яблоко, лук, растительное масло, лимонный сок и мелко нарезанную зелень. Все тщательно перебиваем. Подаем форшмак с гренками из хлеба или хлебцами.

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Ранее шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко) поделилась рецептом вкусной рыбной намазки, уточнив, что речь идет не о форшмаке из сельди, а именно о паштете из скумбрии, который готовится за пять минут.

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