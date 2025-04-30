Тосканский фасолевый суп с гренками: это блюдо итальянской кухни поможет похудеть
Это действительно удивительное блюдо. Ведь суп имеет такой богатый вкус, что хочется съесть еще тарелочку и еще одну… И можете себе это позволить, ведь он содержит минимум калорий, говорит диетолог Екатерина Черкасская.
Ингредиенты:
куриное филе — 80 г
фасоль белая консервированная — 80 г
морковь — 40 г
лук — 30 г
йогурт густой маложирный — 1 с. л.
стебли сельдерея — 20 г
хлеб бездрожжевой — 30 г
чеснок — 1 зубчик
специи и зелень — по вкусу
Приготовление
Нарезаем небольшими кусочками куриное филе и ставим варить бульон.
Измельчаем лук и сельдерей. Морковь натираем на терке. На капле растительного масла начинаем обжаривать овощи, добавляем специи и жарим 3−5 минут. Добавляем к овощам фасоль и доливаем 100 мл куриного бульона. Накрываем овощи крышкой, добавляем мускат и тушим 5 мин. Затем к овощам добавляем йогурт, перемешиваем и доводим до кипения.
В чашу блендера отправляем куриное филе, затем овощи и перебиваем до консистенции супа-пюре, при необходимости добавляем куриный бульон, чтобы суп не был слишком густым.
Хлеб нарезаем на небольшие кусочки, добавляем чеснок, измельченную зелень и специи, несколько капель растительного масла, все перемешиваем и запекаем или поджариваем на сухой сковородке до хруста.
Готовый суп посыпаем зеленью и подаем с гренками.
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