Это важный сигнал от организма: на какие симптомы следует обратить внимание после поедания клубники

Сладкая, сочная и ароматная летом — клубника — это сезонное лакомство, перед которым трудно устоять. Однако для некоторых людей она может быть причиной серьезных проблем со здоровьем. Аллергия на клубнику — не редкость, а ее симптомы могут быть неприятными, а иногда даже опасными. Организм реагирует, вырабатывая антитела IgE и высвобождая гистамин — вещество, отвечающее за симптомы аллергии, пишет Kobieta.

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Аллергия чаще всего поражает детей, но она также встречается у взрослых. Симптомы могут появиться в течение нескольких минут после употребления ягод — сначала как незначительная сыпь, зуд или отек губ. В более тяжелых случаях возникает спазм дыхательных путей, затрудненное дыхание и даже анафилактический шок, угрожающий жизни.

Сыпь на клубнику может иметь различные формы: от легкого покраснения и зудящих пятен до крапивницы — характерных волдырей, напоминающих реакцию после ожога.

Аллергия на клубнику часто также проявляется проблемами с пищеварением — тошнотой, диареей, болью в животе и метеоризмом. Отек языка, губ или горла может затруднить глотание и даже дыхание. Если это сопровождается одышкой, головокружением, внезапным падением артериального давления или потерей сознания, следует немедленно вызвать медицинскую помощь.

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Интересно, что аллергия на клубнику часто исчезает с возрастом. Дети, которые плохо реагировали на эти ягоды в раннем возрасте, могут без проблем есть их в подростковом возрасте. Однако это не отменяет необходимости быть осторожным.

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