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Новые санкции США в отношении рф готовы, — Кит Келлог
В том, что новые санкции США в отношении россии подготовлены, выразил уверенность спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.
«На днях у меня был разговор с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом от штата Южная Каролина. Считаю, что эти ограничения готовы и называются «Закон о санкциях против россии 2025», — сказал Келлог, пишет Deutsche Welle.
Проект закона был инициирован самим Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем. Там речь идет о пошлине в размере 500% на товары стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другую продукцию.
После прохождения через Конгресс США ограничительные меры должны быть утверждены главой Белого дома.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп еще может остановить путина, но только если будет действовать немедленно.151
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