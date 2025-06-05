В том, что новые санкции США в отношении россии подготовлены, выразил уверенность спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.

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«На днях у меня был разговор с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом от штата Южная Каролина. Считаю, что эти ограничения готовы и называются «Закон о санкциях против россии 2025», — сказал Келлог, пишет Deutsche Welle.

Проект закона был инициирован самим Грэмом и сенатором Ричардом Блюменталем. Там речь идет о пошлине в размере 500% на товары стран, которые закупают российские нефть, газ, уран и другую продукцию.

После прохождения через Конгресс США ограничительные меры должны быть утверждены главой Белого дома.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Трамп еще может остановить путина, но только если будет действовать немедленно.

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