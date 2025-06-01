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Мир

США понимают обеспокоенность путина в отношении НАТО, — Келлог

11:32 1 июня 2025
Кит Келлог

Посланник США по вопросам Украины Кит Келлог, ранее назвавший место вероятной встречи Зеленского и путина, с пониманием относится к требованию россии прекратить расширение НАТО на восток.

«Это законная обеспокоенность», — сказал Келлог ABC News в ответ на вопрос о том, что россия требует письменного обязательства НАТО не расширяться дальше на восток.

Келлог также повторил, что США против вступления Украины в западный военный альянс.

«Мы сказали, что для нас вступление Украины в НАТО не вариант. И США не единственная страна НАТО, которая так считает. Это один из вопросов, который россия будет решать. россия говорит не только об Украине, но и об амбициях Грузии и Молдовы в отношении НАТО», — сказал Келлог, имея в виду следующий раунд переговоров по прекращению войны в Стамбуле.

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Мирные переговоры должны попытаться объединить два меморандума, разработанных Украиной и россией, в один документ, добавил Кит Келлог ABC News.

«Когда мы приедем в Стамбул на следующей неделе, мы сядем и поговорим», — сказал он.

Представители правительств Германии, Франции и Великобритании присоединятся к переговорам с США по меморандуму.

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Кит Келлог заметил, что президент США Дональд Трамп разочарован позицией россии, поскольку он заметил «определенное безумие» у президента путина. Также Келлог раскритиковал россию за ее постоянные атаки на украинские города.

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