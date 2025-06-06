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Готовим домашнюю пиццу: порадуйте детей на летних каникулах

20:09 6 июня 2025
пицца

Чтобы полностью почувствовать вкус пиццы, важна не только начинка, но и тесто. Данное тесто для пиццы очень легко готовить, потому беритесь смело. Фудблогер Маргарита Сагирова рекомендует его для случаев, когда нет времени на длительную холодную ферментацию.

«У меня одна пицца вышла с салями, вторая — с беконом. Сыр взяла моцарелла. Вы можете делать с любой другой начинкой по своему вкусу», — делится она.

Тесто

  • 250 мл теплой воды (не выше 40 градусов)
  • 50 г оливкового масла
  • 5 г дрожжей
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 400 г муки
  • 3 ст. л. кукурузной муки (на подпыление)

Приготовление:

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  1. Замесить тесто, накрыть пленкой и на 30 минут в теплое место.
  2. После 30 минут складываем тесто с 4-х сторон для того, чтобы в нем было еще больше воздуха (можно сделать так 2 раза с интервалом 20 мин).
  3. Накрыть пленкой и в теплое место, пока не вырастет вдвое (примерно 1 час).
  4. Разделить на 2 части и сформировать шарики. Дать отдохнуть 10 мин. Сформировать основания с бортиками, подпыливая стол кукурузной мукой.

Для соуса:

  • 250 г консервированных томатов в собственном соке
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 зубчик чеснока (натертого),
  • 1 ч. л. сухого орегано

Смешать все вместе и варить 5 мин., чтобы соус немного загустел.

Фанатам пиццы советуем также приготовить одну из ее вкусных разновидностей — стромболи.

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Порадуйте родных еще одной итальянской вкуснятиной — фокача с сардинами.

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