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Стромболи — простой вариант сытного перекуса: фанаты пиццы будут в восторге
Вкусные перекусы часто выручают хозяек на завтрак, ужин или на природе. Одним из таких перекусов может быть итальянская пицца стромболи.
«Нежное тесто и насыщенная начинка из пяти ингредиентов делают ее заветным желанием для всех фанатов итальянской пиццы» , — пишет Шуба.
По информации издания, эту пиццу назвали «стромболи» в честь фильма 1950 года.
«Стромболи, земля Божья» — фильм режиссера Роберто Росселини. Фильм рассказывает о литовской беженке во времена Второй мировой войны, которая выходит замуж за итальянского рыбака и сталкивается с отличием культур.
Приготовление:
В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар и оливковое масло. Перемешать и оставить бродить 10−15 минут.
К опаре добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на один час подходить.
Колбасу и ветчину тоненько нарезать, а сыр натереть на грубой терке. Готовое тесто раскатать и смазать томатным соусом.
Выложить кусочки колбасы и ветчины, посыпать тертым сыром и базиликом.
Завернуть внутрь края теста с трех сторон, чтобы начинка не выпадала, и свернуть рулетом.
Положить пиццу швом вниз на смазанный маслом противень. Сверху сделать неглубокие надрезы на расстоянии 2−3 см.
Выпекать при температуре 200 °C 30−40 минут до зарумянивания.
Раньше мы публиковали рецепт пиццы от повара Мишлена, которую можно приготовить дома. Тем, кто бережет фигуру и не употребляет тесто, подойдет рецепт запеченных овощей с сыром в духовке.165
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