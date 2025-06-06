Украина дала понять: борьба еще далека от завершения

Украинские беспилотники прорвали оборону россии в рамках операции под кодовым названием «Паутина», нанеся сокрушительные удары по стратегическим военным объектам. В результате атаки было уничтожено около 40 бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые играли ключевую роль в военной доктрине кремля.

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Как пишет издание Washington Post, эти удары не только засвидетельствовали технологическое и тактическое превосходство Украины, но и стали четким сигналом для международных партнеров. Киев демонстрирует свою способность противостоять военной угрозе, даже в условиях возможной потери поддержки США.

В то же время действия Украины контрастируют с варварскими ударами россии по гражданским объектам. Пока рф наносила удары по жилым районам Киева, порту Одессы и транспортной инфраструктуре Харькова, Украина сосредоточила свои силы на легитимных военных целях, что в очередной раз подтверждает моральную пропасть между двумя сторонами конфликта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ВСУ поразили в брянской области россии «Искандеры», которые готовили к обстрелу Украины.

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На фото в заголовке Ту-95МС с ракетами Х-101

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