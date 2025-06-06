То, что произошло в россии, может произойти и в США, и где угодно — СМИ

Удивительная атака Украины беспилотниками на военные аэродромы и критически важные объекты в глубине россии застала неожиданно кремль, уничтожила по меньшей мере десяток стратегических бомбардировщиков и ознаменовала кардинальное изменение в современной войне. Операция под названием «Паутина» стала свежим напоминанием лидерам современнейших армий мира, что самые серьезные угрозы сегодня не ограничиваются их обычными соперниками с дорогостоящим вооружением. Вместо этого рои небольших, готовых к использованию дронов могут мгновенно уничтожить военную технику на миллиарды долларов. То, что произошло в россии, может произойти и в США, и в любом другом месте.

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Неизвестно, повлияет ли эта операция на усилия администрации Трампа по заключению мирного соглашения между Украиной и россией, но она нанесла тактическое поражение российским военным и заставит путина реагировать. И почти наверняка, что инновационное использование недорогих технологий вдохновит на другие асимметричные атаки, которые нанесут серьезный ущерб состоятельному противнику, пишет The New York Times.

Масштабы атаки — и выбор целей — открывают новую страницу в истории использования дронов в современной войне, что еще десять лет назад было невозможно. Широкая доступность технологий за последние годы позволила Украине получить почти полную свободу действий в воздушном пространстве над своим более крупным и богатым врагом, несмотря на ограниченность традиционных военно-воздушных сил.

Американские военные понимают уязвимость россии по собственному опыту. Они имеют глобальную технологию для выявления, отслеживания и сбивания баллистических ракет, однако пока их многомиллионные системы остаются беспомощными перед угрозой беспилотников. Пентагон пытался разработать технологии и оборонные тактики, но результаты были, в лучшем случае, неоднозначными. Так называемые тактики «жесткого уничтожения», заключающиеся в сбивании дронов с неба, или методы «мягкого уничтожения», заключающиеся в электронном выведении их из строя, не оказались панацеей. Беспилотные самолеты обычно летают низко над землей и не всегда передают свое местоположение. Современные радиолокационные системы предназначены для обнаружения более крупных объектов.

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Президент Трамп в мае обнародовал планы по созданию противоракетного щита стоимостью 175 миллиардов долларов под названием «Золотой купол», который имеет целью сбивать все виды баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Программа, которая находится на стадии разработки, не защитит Соединенные Штаты от небольших дронов, которые Украина использовала в операции «Паутина».

Журналисты отмечают, что верят в то, что украинская спецоперация побудит американских военных стратегов обратить внимание на уязвимость страны перед подобными угрозами и настоятельную необходимость увеличить парк малых дронов.

Ранее в Воздушных силах рассказали, чего ожидать от врага после операции «Паутина».

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