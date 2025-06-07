Атака беспилотников Украины вглубь россии нанесла унизительный удар кремлю. Но необыкновенная операция вызвала другую реакцию в Белом доме — гнев. Дональд Трамп открыто высказывался в течение последних недель по поводу нежелания путина прекращать войну. Однако после нападения, в результате которого были поражены ряд российских военных аэродромов, президент частно выражал разочарование тем, что удар может эскалировать войну, пишет The Atlantic.

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Источники сообщили, что удар дронами снова разжег давнее недовольство Трампа президентом Владимиром Зеленским и спровоцировал новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину.

В течение всей войны Трамп считал Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», сказал внешний советник — тем, кто может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне. На этой неделе Дональд Трамп приватно повторил тезис правого крыла, раскритиковав Зеленского за якобы показуху после атак дронами. По словам советника, Трамп был поражен дерзостью ударов, но считает, что украинский президент должен сосредоточиться на переговорах между Украиной и россией в Стамбуле.

Кит Келлог, посланник Трампа по вопросам Украины, предупредил на Fox News, что «уровень риска значительно возрастает», поскольку дроны поразили часть «национальной системы выживания» россии — ее ядерную программу, которая потенциально может подтолкнуть москву к ответным значительным мерам.

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Дональд Трамп не увеличивал помощь Украине с момента повторного вступления в должность в январе, и он еще не поддержал двухпартийную инициативу Сената, возглавляемую его союзником, сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины, по введению жестких экономических санкций против россии и стран, ведущих с ней бизнес.

Недавно появились другие признаки того, что Белый дом дистанцируется от Украины.

Министр обороны Пит Хегсет не посетил встречу 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В прошлом эта встреча была важнейшим местом для координации военной помощи Украине. Он стал первым министром обороны США, пропустившим это мероприятие за три года. Пентагон, объясняя его отсутствие, сослался на проблемы с расписанием.

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Между тем американские военные эксперты выражают не только восхищение операцией «Паутина», но и беспокойство, поскольку то, что произошло в россии может произойти и в США, и где угодно.

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