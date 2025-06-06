Трамп сравнил российско-украинскую войну с «двумя маленькими детьми, которые дерутся в парке»

Дональд Трамп, который посетит июньский саммит НАТО, сравнил российско-украинский конфликт с «двумя маленькими детьми, которые дерутся». Об этом президент США сказал на пресс-конференции по случаю визита канцлера Германии Фридриха Мерца, который собирается наказать Венгрию и Словакию, в Белый дом.

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«Иногда вы видите, как двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие, — сказал президент США. — Они ненавидят друг друга, и они дерутся в парке, и вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше позволить им немного подраться, а потом разнять».

Трамп сказал, что использовал ту же аналогию во время последнего разговора с владимиром путиным.

«Я сказал: «Президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы их разнимете, прежде чем их можно будет разнять. Я просил путина не наносить удар в ответ на украинскую спецоперацию «Паутина». Я сказал: «Не делай этого. Тебе не следует этого делать. Тебе следует это прекратить». Но опять же, здесь много ненависти», — отметил Трамп.

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Также на пресс-конференции Трамп повторял, что недоволен отношениями Украины и россии.

«Между ними большая ненависть», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что рассказывать Трампу, что путин убивает детей и женщин, что россия агрессор — бессмысленно.

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