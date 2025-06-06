- 06.06 23:27 Украина U21 на 90+2-й минуте вырвала победу над Испанией перед отъездом на Евро-2025: видеообзор матча
- 06.06 22:26 Что привезти в подарок из путешествия, а что привозить не стоит: некоторые нюансы вас удивят
- 06.06 21:59 Печеный картофель в муке: бюджетный и вкусный рецепт от гастроблогера Марины Гармаш
- 06.06 21:29 «Просто хочу наслаждаться каждой минутой»: Дженнифер Лопес растрогала признанием
- 06.06 20:45 «Григорий Сковорода писал: „Из всех потерь потеря времени — самая тяжелая“», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 06.06 20:33 Несмотря на полученные ранения, возвращался в строй: дрон-камикадзе убил солдата с Сумщины
- 06.06 20:09 Страна нуждается в качественном и постоянном аудите экономической ситуации — Пелюковский
- 06.06 20:09 Готовим домашнюю пиццу: порадуйте детей на летних каникулах
- 06.06 19:54 Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня
- 06.06 19:51 Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне
- 06.06 19:45 Без КНДР в рф уже не могут? На передовой засветились сразу 2 новых вида оружия из Северной Кореи, в чем тут странность
- 06.06 19:20 17 тысяч семей обзавелись квартирами через «єОселю»: о чем следует знать, на какую сумму можно рассчитывать и сколько потребуется внести самим
Трамп сравнил российско-украинскую войну с «двумя маленькими детьми, которые дерутся в парке»
Дональд Трамп, который посетит июньский саммит НАТО, сравнил российско-украинский конфликт с «двумя маленькими детьми, которые дерутся». Об этом президент США сказал на пресс-конференции по случаю визита канцлера Германии Фридриха Мерца, который собирается наказать Венгрию и Словакию, в Белый дом.
«Иногда вы видите, как двое маленьких детей дерутся как сумасшедшие, — сказал президент США. — Они ненавидят друг друга, и они дерутся в парке, и вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разнимали. Иногда лучше позволить им немного подраться, а потом разнять».
Трамп сказал, что использовал ту же аналогию во время последнего разговора с владимиром путиным.
«Я сказал: «Президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы их разнимете, прежде чем их можно будет разнять. Я просил путина не наносить удар в ответ на украинскую спецоперацию «Паутина». Я сказал: «Не делай этого. Тебе не следует этого делать. Тебе следует это прекратить». Но опять же, здесь много ненависти», — отметил Трамп.
Также на пресс-конференции Трамп повторял, что недоволен отношениями Украины и россии.
«Между ними большая ненависть», — сказал он.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что рассказывать Трампу, что путин убивает детей и женщин, что россия агрессор — бессмысленно.128
Читайте нас в Facebook
Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений