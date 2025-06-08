«Возмездие путина» еще не реализовано всерьез: в США назвали сроки и возможные цели россиян

В США считают, что ответ путина за операцию «Паутина» еще не полностью развернулся, а массированная комбинированная атака в ночь на 6 июня — это только начало. И, по всей вероятности, он будет значительным многосторонним ударом, пишет Reuters со ссылкой на комментарии официальных лиц.

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«Время полноценного ответа россии непонятен, один источник заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Другой американский чиновник заявил, что ответ, вероятно, будет включать разные виды воздушных атак, в том числе ракетами и беспилотниками», — комментируют изданию чиновники на условиях анонимности.

А западный дипломатический источник заявил, что хотя ответ россии, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой высокопоставленный западный дипломат, комментируя возможные действия россиян, считает, что путин совершит очередное разрушительное нападение.

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«Оно будет огромным, жестоким и безжалостным», — сказал дипломат и добавил, что «но украинцы — храбрые люди».

По мнению эксперта по россии из Фонда Карнеги Майкла Кофмана, москва может попытаться наказать украинскую службу внутренней безопасности СБУ за ее роль в нападении 1 июня. Чтобы послать сигнал, россия может применить для атаки баллистические ракеты средней дальности.

«Вероятнее всего, они попытаются нанести удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям регионального управления разведки», — сказал Кофман, добавив, что россия также может атаковать украинские оборонные производственные центры.

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Тем не менее Кофман предположил, что возможности россии относительно мести могут быть ограничены, поскольку она уже направляет значительную часть своей военной мощи, ежедневно атакуя Украину.

«В общем, возможности россии существенно усилить удары по сравнению с тем, что она уже делает — и пытается сделать в течение последнего месяца — достаточно ограничены», — добавил он.

Операция «Паутина»

1 июня СБУ провела масштабную и уникальную операцию «Паутина» по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня СБУ подтвердила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в глубоком тылу россии был поврежден 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.

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Украинские дроны отработали по таким аэродромам на территории россии: «Оленья» в Мурманской области, «Белая» — в Иркутской области, «Дягилево» — в Рязанской, «Иваново» — в Ивановской. Удар по авиабазе «Белая» стал первой украинской атакой по объектам в Сибири.

Киев утверждает, что в воскресной дерзкой атаке было задействовано 117 беспилотных летательных аппаратов, запущенных глубоко с российской территории в рамках операции под кодовым названием «Паутина».

По оценкам Соединенных Штатов, было повреждено до 20 военных самолетов — примерно половина от количества оцениваемого президентом Украины Владимиром Зеленским — и около 10 были уничтожены.

Российское правительство отрицало уничтожение любых самолетов и заявило, что повреждения будут отремонтированы, но российские военные блогеры сообщали о потере или серьезных повреждениях около десятка самолетов, включая те, что способны нести ядерное оружие.

Удары, подготовленные в течение 18 месяцев и совершенные беспилотниками, которые контрабандой доставили к базам в грузовиках, нанесли мощный символический удар по россии, которая на протяжении всей войны в Украине часто напоминала миру о своем ядерном могуществе.

4 июня путин в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом заявил, что москва будет вынуждена ответить на нападение.

Позже Трамп сказал журналистам, что «это, вероятно, будет нехорошо».

«Мне это не нравится. Я сказал: «Не делайте этого. Вы не должны этого делать. Вы должны это прекратить», — сказал Трамп о своем разговоре с путиным.

«Но опять же здесь много ненависти», — комментировал Трамп свой разговор с правителем россии.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о реакции дочери спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс на массированный удар россиян по мирным целям, которая в это время находилась в Киеве. В частности, она эмоционально обратилась к отцу.

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