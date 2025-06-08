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Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды
Опытные фермеры знают, что существуют сорта помидоров, которые легки в выращивании и почти не нуждаются в уходе.
Но даже таким неприхотливым сортам мало воды и солнца. Чтобы помидоры выросли вкусными, они нуждаются в регулярной подкормке. Подкормка нужна не только тогда, когда рассаду переносят в почву, пишет Ukr.Media.
Молодым растениям требуется азот, который помогает наращивать листья и укреплять стебель. Для развития корней и цветков необходимо внести под помидоры фосфор и калий. Именно калий отвечает за крепость растения и сладость будущих плодов.
В магазинах есть множество подкормок для томатов, но можно воспользоваться проверенным народным рецептом.
В 10 литров воды развести 1 литр коровьего навоза, добавить 1−2 столовых ложки древесной золы.
Все смешать, дать настояться 1−2 дня. Поливать по 1−2 литра под корень каждого растения раз в две недели. После этого кусты томатов порадуют пышным цветением.
А когда завязь уже активно превращается в плоды, важно еще раз внести калий. Он поможет сделать помидоры больше, вкуснее, а также защитит их от болезней и стрессов в жару.
Подкормка дрожжами также хороша для томатов.
Чтобы сохранить влагу на грядках с помидорами, нужно использовать мульчу. Подойдет скошенная трава, солома, старое сено. Мульча сохраняет влагу и не дает питательным веществам вымываться из почвы.
Раньше мы рассказывали, какие листья нужно удалять у томатов, и когда это лучше сделать.136
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