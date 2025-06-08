Не выбрасывайте плодоножки вишни: будете в восторге от их целебных свойств

В сезон вишни мы вволю наедаемся этими сладкими плодами. Но что мы делаем с их плодоножками? Чаще всего они попадают в помойку. Однако оказывается, что это огромная потеря. Эти незаметные плодоножки имеют больше преимуществ, чем вы думаете.

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Плодоножки вишни издавна используются в народной медицине, особенно как природное мочегонное средство. Они помогают выводить излишнюю воду из организма и снимают воспаление мочевыводящих путей. Регулярное употребление настоя из плодоножек может являться естественной поддержкой при легких отеках, задержке воды или инфекциях мочевого пузыря, пишет издание zielony.onet.

Просто соберите свежие плодоножки, высушите их (например, разложив тонким слоем в хорошо проветриваемом месте), затем залейте горячей водой. Рекомендуемая пропорция — примерно столовая ложка на стакан воды. Настой обладает мягким, слегка травянистым вкусом, и его можно пить один раз в сутки в течение нескольких дней.

В эпоху роста экологического сознания и популярности образа жизни «без отходов» использование плодоножек вишни идеально вписывается в идею не транжирить еду. Вместо того чтобы выбрасывать их, давайте дадим им вторую жизнь — здоровую и полезную для организма.

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