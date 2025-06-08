«По Крымскому мосту удалось на все»: Зеленский оценил эффективность операций СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку операциям СБУ в россии и в оккупированном Крыму.

Он назвал показатели от 7 до 10 баллов. При этом глава государства исходил из того, что, кроме кораблей, россияне с начала войны использовали Крымский мост для поставки оружия.

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«Они (СБУ — ред.) работали, правда, у нас была история, связанная с Крымским мостом» , — рассказал президент.



В частности, Зеленский пояснил, что эта операция связана с уничтожением воздушной техники, убивавшей мирных людей.

«И потому это была справедливая цель. И Служба работала над этим мостом. Были очень удачные шаги, были и шаги, скажем так, мы называем, когда удачно, но не все получилось, что хотели, называем 7−8. Не 10 баллов, а 7−8, так было с Крымским мостом» , — отметил он.

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В то же время, президент добавил, что операция по поврежденным кораблям, а также последняя громкая спецоперация «Паутина» — оценивается в 10 баллов.

«Но было на 10 по кораблям и эта операция, о которой упомянули вы („Паутина“ — ред.)» , — резюмировал глава государства.

Отметим, что 3 июня на Крымском мосту СБУ провела очередную уникальную операцию и третий раз ударила по Крымскому мосту за время полномасштабной войны. Как сообщалось, подготовка к операции длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, после чего 3 июня в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство. В результате были сильно повреждены подводные опоры на уровне дна. В настоящее время мост фактически находится в аварийном состоянии.

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Россияне назвали возмездием за действия СБУ массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. Однако официальные лица на Западе считают эту страшную атаку, а затем атаку на Харьков и Днепр только началом. Они уверены, что ответ кремля станет более значительным многосторонним ударом по Украине.

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