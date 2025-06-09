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Секреты выбора оливкового масла: обязательно обратите внимание на этот нюанс
Оливковое масло — сегодня одно из любимых растительных масел у многих людей. Однако стоит оно недешево. И поэтому, покупая этот продукт, важно сделать правильный выбор, который вас не разочарует.
Самое лучшее оливковое масло — это, конечно же, масло нового урожая. Оно считается бесценным эликсиром. Такое масло очень ароматно и вкусно. В нем запахи оливок, свежескошенной травы, миндаля. Опытные дегустаторы по вкусу и аромату свежего оливкового масла могут даже определить, где выращены оливки и где произведено это масло.
Увы, не все люди обращают внимание на дату производства оливкового масла, покупая его в магазине. А это необходимо делать.
Оливковому маслу самого высокого качества присуждают категорию Extra Virgin. Оно идеально подходит для приготовления салатов и всевозможных соусов.
Хранят оливковое масло при комнатной температуре в стеклянной таре.
Выбирайте продукты с учетом советов экспертов, и вы не будете разочарованы.
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Фото Ольги Сметанской379
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