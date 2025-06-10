Израиль передал Украине системы Patriot: что об этом известно

Израиль, у которого официальный Киев закупает лекарства от лучевой болезни, официально передал Украине системы противовоздушной обороны Patriot, ранее находившиеся на вооружении израильской армии. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью украинским СМИ.

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По словам дипломата, эти системы были получены Израилем от США еще в начале 1990-х и использовались для защиты страны. Теперь они находятся в Украине, что является важным шагом в укреплении ее противовоздушной обороны.

посол Израиля в Украине Михаэль Бродский

Бродский также отметил, что эта передача подтверждает военную поддержку Украины со стороны Израиля, несмотря на то, что об этом мало говорили публично. Он подчеркнул, что Израиль помогает Украине не только дипломатично, но и в военном плане.

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Передача систем Patriot является важным шагом по усилению обороноспособности Украины, особенно в условиях постоянных ракетных атак со стороны России. Украинские военные используют эти комплексы для защиты стратегических объектов и мирного населения.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot является одной из самых эффективных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Она способна перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты и авиацию.

Украина получила комплексы Patriot в 2023 году для защиты от российских ракетных атак, что значительно усилило ее обороноспособность.

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