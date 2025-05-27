Умерли от пыток: стало известно, что в российском плену погибли более 200 украинских военных

Из более чем 5 тысяч украинских военнопленных, которых россия репатриировала с начала полномасштабной войны, по меньшей мере, 206 погибли в плену.

Об этом пишет Associated Press.

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Издание ссылается на данные украинской власти и результаты судебно-медицинских экспертиз. Еще 245 военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.

Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи.

Associated Press взяло интервью у родственников 21 погибшего военнопленного. Среди причин смерти, которые установлены в Украине: сердечная недостаточность, туберкулез, пневмония, асфиксия, инфекции, тупые травмы головы.

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Также обнаружен случай, когда военнопленного пытали электрическим током и избили перед смертью.

Вскрытия показали также признаки гангрены и инфекций, которые не лечили. У некоторых тел не хватало внутренних органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть истинную причину смерти.

ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают, что при нормальных условиях большинство этих солдат можно было спасти.

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Отметим, что во время полномасштабной войны россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру — жилые дома, больницы, школы, а также важные энергетические объекты.

Известны нередкие случаи, когда российские войска казнили украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен.

Недавно издание CNN обнародовало новые доказательства военных преступлений россии, жертвами которых стали украинские пленные.

Стало известно, что русские военные получают приказы не брать пленных, а убивать их.

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