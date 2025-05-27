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Умерли от пыток: стало известно, что в российском плену погибли более 200 украинских военных
Из более чем 5 тысяч украинских военнопленных, которых россия репатриировала с начала полномасштабной войны, по меньшей мере, 206 погибли в плену.
Об этом пишет Associated Press.
Издание ссылается на данные украинской власти и результаты судебно-медицинских экспертиз. Еще 245 военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.
Во многих случаях причины смерти свидетельствуют о пытках, небрежном обращении и отсутствии медицинской помощи.
Associated Press взяло интервью у родственников 21 погибшего военнопленного. Среди причин смерти, которые установлены в Украине: сердечная недостаточность, туберкулез, пневмония, асфиксия, инфекции, тупые травмы головы.
Также обнаружен случай, когда военнопленного пытали электрическим током и избили перед смертью.
Вскрытия показали также признаки гангрены и инфекций, которые не лечили. У некоторых тел не хватало внутренних органов, что может свидетельствовать о попытках скрыть истинную причину смерти.
ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают, что при нормальных условиях большинство этих солдат можно было спасти.
Отметим, что во время полномасштабной войны россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру — жилые дома, больницы, школы, а также важные энергетические объекты.
Известны нередкие случаи, когда российские войска казнили украинских военнослужащих, пытавшихся сдаться в плен.
Недавно издание CNN обнародовало новые доказательства военных преступлений россии, жертвами которых стали украинские пленные.
Стало известно, что русские военные получают приказы не брать пленных, а убивать их.179
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