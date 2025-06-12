«Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?»: герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха со сложной формой ДЦП женился

Зеркальные даты — это, как утверждают астрологи и нумерологи, хорошее время для положительных изменений и намерений. В такие дни люди планируют начало новых проектов, заключение браков, зачатие детей и т. д. 26-летний герой «ФАКТОВ» Владимир Малуха и его 25-летняя любимая Татьяна Чернявская из села Белики Кобелякской громады Полтавской области также создали семью в зеркальную дату — 25.05.2025 . Говорят, выбрали ее «для красоты».

Привет, милая!

Впервые о Владимире Малухе «ФАКТЫ» рассказали в начале 2021 года. «Губы, нос и подбородок — самые тренированные части моего тела. Ими я пишу музыку» — под таким заголовком была опубликована статья о парне с тяжелой формой ДЦП, который, набравшись смелости, обратился через «Фейсбук» к неравнодушным людям с просьбой помочь ему приобрести мощный компьютер, чтобы иметь возможность создавать на нем электронную музыку. «Из-за болезни я никогда не научусь играть ни на одном музыкальном инструменте. Но могу создавать музыкальные композиции с помощью компьютера», — обосновывал свою просьбу тогда 21-летний юноша, который хотел заниматься творчеством и зарабатывать на этом. Он даже представить не мог, что этот пост круто изменит его жизнь.

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О талантливом скромном парне из Беликов, прикованном к креслу колесному, рассказали журналисты. И через месяц на его первой в жизни банковской карточке, которую он специально ездил открывать в Кобеляки, накопилась достаточная сумма для покупки нового компьютера. Поступали переводы не только из Украины, но и из Польши, Швейцарии, Канады, США. «Если бы рассчитывал только на свою пенсию, то лет десять пришлось бы собирать», — говорит Владимир.

В благодарность тем, кто помог ему осуществить мечту, Володя Малуха написал на новом оборудовании музыкальную композицию.

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Побывали в Беликах и журналисты телеканала «Интер», с которыми парень поделился своей мечтой иметь новую электроколяску. Оказывается, инструкция районного управления соцобеспечения запрещает людям с такими физическими ограничениями, как у Владимира Малухи, управлять этим видом спецтранспорта. Поэтому его родители за собственные средства вынуждены были купить подержанную электроколяску, на которой сын, пользуясь пультом, наматывал по несколько километров каждый день. Но через некоторое время старенький личный транспорт исчерпал свой ресурс, и парень, чтобы вырваться из четырех стен, придумал к нему приспособление для использования в качестве ходунков. Володя продемонстрировал журналистам программы «Касается каждого», как это ему помогает, а они подключили к реализации его мечты известных в мире музыки людей, которые нашли производителей ходунков в Италии. И прямо во время записи программы в студии подарили парню с инвалидностью современное средство передвижения.

И это еще не все. Ту передачу увидела студентка-третьекурсница Днепровского национального университета имени Олеся Гончара Татьяна Чернявская, которая училась на факультете психологии и специального образования. Она, добавившись к Володе в друзья, поздравила его в мессенджере с Новым годом. А через несколько месяцев, когда он попросил своих подписчиков посоветовать хорошие фильмы, Таня одной из первых прислала ему целый список. Она первой отреагировала и на видео, которое выложил Владимир в «Фейсбуке», записанное во время прогулки на улице с ходунками.

— «Привет, милая!» — написал он мне после этого, — вспоминает Татьяна. — И это слово «милая», которого я ни от кого из ребят не слышала, мне очень запало в сердце. Сердце отозвалось. Вообще Володя говорил мне много хороших слов.

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— А потом настал такой момент, когда мне захотелось познакомиться с Таней поближе, — продолжает Володя. — Я многих приглашал к себе в гости, но даже односельчане почему-то не находили времени… Поэтому я решил в шутку пригласить Таню.

— Я с радостью приняла это приглашение, и 14 августа 2021 года мы впервые увиделись вживую, — говорит девушка.

А Володя только сейчас признался, что даже не надеялся на приезд девушки, — Татьяны, которая тогда жила в Днепровском районе на Днепропетровщине. Ведь путь до Беликов был неблизкий. Но она не побоялась его преодолеть.

— Я ничего в жизни не боюсь, — улыбается Татьяна. — А с Володей очень интересно. Он умный, начитанный и просто легкий в общении. Мы много шутим, любим бывать на природе. Мы с ним близки по духу.

Мыслей о женитьбе, говорит парень, у него не было, потому что считал, с этим спешить не надо. Еще больше года после первой встречи молодые люди испытывали свои чувства.

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"Володя говорил мне много хороших слов. С ним было легко в общении", – вспоминает Татьяна

Гора испытаний

— Все это время я очень скучала по Володе, поэтому однажды взяла и приехала к нему, — продолжает Таня. — Хотя для нашей встречи был формальный повод. Володю пригласили на съемки клипа на знаменитой горе Пивиха под Градижском на Глобинщине, но никто из близких и друзей не мог его туда сопроводить. А я сразу согласилась.

Эти съемки, собственно, и решили их дальнейшую судьбу.

Володя вспоминает, что короткий видеофильм, в котором звучал рэп, они снимали долгие и тяжелые 8 часов подряд.

— Пивиха — самая высокая точка Левобережной Украины, — рассказывает молодой человек. — Ее высота — 168 метров, а градус крутизны достигает иногда 60−75. По замыслу автора, меня должны были поднять на гору по самой крутой тропе, а потом спустить. Моим носильщиком был Андрей Сова — режиссер клипа, военнослужащий из Полтавы. А его «ассистентом» — Таня. Она подталкивала Андрея за спину, а когда спускались вниз, то придерживала. Мы все падали бесчисленное количество раз. Набирали земли в рот, в глаза попадала пыль. Трудно поднимались. Как-то даже понадобилась помощь трех крепких мужчин, проходивших мимо. Но это были незабываемые впечатления. Вероятно, именно тогда я и осознал, что должен жениться на этой боевой девушке, которая подставила мне свое хрупкое и одновременно такое сильное плечо в сложной ситуации.

Они уже жили вместе, но не спешили говорить о женитьбе. Их планы тогда были не слишком ясны. Володя признается: он точно знал, что Таня ответит согласием на его предложение, но ждал красивой даты… Поскольку ему нравятся цифры, в составе которых есть нули и пятерки, то решил запланировать свадьбу на 25.05.2025.

Владимир и Татьяна создали семью в зеркальную дату - 25.05.2025

— Для меня все было очень серьезно, — признается Татьяна. — Я не видела препятствий для нашего брака, потому что любовь превыше всего. Раньше работала в Новых Санжарах реабилитологом и социальным работником с людьми, имеющими физические ограничения, и воспринимаю их как равноправных членов общества. Кстати, после женитьбы кто-то из моих подписчиков «Фейсбуке» прокомментировал наши фото: «Разве может быть счастливой девушка, которая выходит замуж за инвалида?». Меня это очень задело, и я ответила: «В любом обществе есть люди с инвалидностью, и каждый из них имеет право на счастье. Нигде не запрещено им любить и иметь свою семью. Никто вам не дал права их унижать. Они такие же, как и все, а может, даже лучше, добрее и честнее». Я всегда буду защищать своего мужа от таких необоснованных нападений. Он — мой личный выбор, и в его правильности я не сомневаюсь.

Намерение жениться пара держала в тайне от всех. О нем знал только отчим Володи. И то лишь потому, что влюбленные вынуждены были просить его об услуге — отвезти автомобилем в Кобеляки, чтобы подать заявление на регистрацию брака.

Обручальные кольца выбирали вместе. Таня — в ювелирном отделе, а Володя — по видеосвязи, которую она включила. Оплачивал жених.

— Мои заработки значительно выше, чем у жены, — хвастает новоиспеченный муж. — Я размещаю рекламу на «Фейсбуке», это хорошо оплачивается, веду курсы по маркетингу и зарабатываю на криптовалютных биржах. А Таня, имея два высших образования, работает ассистентом воспитателя в детском саду в Кобеляках на минимальную ставку.

К свадьбе особо не готовились. Только невеста купила новое платье. Ее любимый нарядился в одежду, которая уже у него была и раньше для важных мероприятий. За несколько минут до выезда в ЗАГС молодожены забрали маму Владимира с работы, а также его младшую сестру из дома.

На регистрацию попали не через парадный, а через задний вход, потому что там «спрятан» пандус. Подпись на документах Володя поставил ручкой, зажатой в зубах.

А после росписи молодожены отправились не в ресторан, а к дедушке с бабушкой в Беликах, которые приложили много сил для развития талантов молодого главы семьи. Шокировали их не на шутку!

Подпись на документах Володя поставил ручкой, зажатой в зубах

«Не напрягаю жену своими прихотями»

У них, конечно, не было медового месяца в привычном для многих смысле, учитывая маломобильность мужчины. Но каждый день их совместной жизни полон заботы друг о друге и безумной любви.

Таня имеет навыки по уходу за людьми с особыми потребностями, поэтому не испытывает никаких трудностей в уходе за мужем.

— Просто беру его за руки и немного поддерживаю, — говорит. — Держась за меня или за ходунки, Володя может пройтись по дому, и это много значит.

— Я ее не напрягаю какими-то своими потребностями или прихотями, — говорит он.

Пока Таня на работе, за Владимиром ухаживает отчим. А когда она возвращается домой, то старается выгулять его на кресле колесном по окрестностям Беликов. Оба влюблены в красоту окружающей природы и по возможности стараются проводить среди нее как можно больше времени.

Молодая жена давно приспособилась к особенностям питания мужа. Он не может самостоятельно есть первые блюда, хотя просто обожает Танины борщи. Не может есть каши. Зато картофель кусочками, тефтели, котлеты — это то, что не требует присутствия кормильца с ложкой.

— Хотелось бы, чтобы жена чаще подавала мне кофе в постель, — улыбается молодой человек.

— Чувство юмора у нас у обоих присутствует, и это очень помогает преодолевать трудности, недоразумения, — говорит Татьяна.

Их общая страсть — просмотр фильмов по вечерам. А с тех пор, как стали жить вместе, Володя перехватил Танино увлечение — создание картин из маленьких алмазных камешков. Каждый камешек он берет стилусом, который держит в зубах, и час, а то и два вдохновенно работает. У молодой семьи уже есть своя небольшая галерея.

Владимир признается, что в последнее время не пишутся ни стихи, ни музыка. В значительной степени на это повлияла война. У него погиб друг на фронте, а его отец воюет… Юноша с самого начала полномасштабного вторжения подключился к волонтерскому движению, а в декабре прошлого года получил удостоверение официального волонтера Украины, чтобы люди еще больше доверяли сборам, которые он открывает, и донатили. В общей сложности Владимиру удалось собрать не менее 100 тысяч гривен, которые пошли на нужды разных подразделений. В этом году цель — собрать минимум 250 000 гривен. Хотя сборы в последнее время очень тяжело идут, что не может не огорчать.

— Надеюсь, вернусь к творчеству уже после Победы, — говорит Володя. — А сейчас нужно помогать нашим защитникам.

Даже не сомневаюсь: этот креативный молодой человек, который, несмотря на нелегкую судьбу, никогда не падал духом, еще заявит о себе. Тем более, имея столь мощную поддержку со стороны жены.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что усилиями мамы ребенка с ДЦП в Украине созданы уже четыре реабилитационные структуры.

Фото предоставлены семьей Малуха

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