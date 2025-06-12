«Уверен, что у рф есть план»: военный оценил угрозу наступления россии из беларуси

Под предлогом учений в беларуси россия разрабатывает план по наступлению на украинскую территорию, считает заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин. Все это может перерасти в наступление на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую, Волынскую и Черниговскую области.

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«Уверен, что под учения в беларуси рф имеет план по наступлению на нашу территорию — для этого они и организованы. Все зависит от их сил и средств, а также наших возможностей противостоять врагу еще на одном направлении», — отметил Жорин.

В комментарии Telegram-каналу Times of Ukraine он добавил, что сначала враг оценит украинские силы, успехи и неуспехи в боях.

«Под угрозой северные области — от Ровно до Чернигова. Россияне, когда начинали вторжение в 2022 году, планировали двигаться с севера и перерезали основные трассы и логистику с запада на восток. Сейчас у российского командования нет уверенности, что сможет этого достичь. Соответственно, наступления и нет», — подытожил подполковник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что целью войны россии остается полная капитуляция Украины.

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