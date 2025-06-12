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Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию
Это простое, вкусное и некалорийное блюдо из кабачков. Готовится очень быстро, на вкус нежное, поэтому в сезон кабачков стоит приготовить такой тортик, советует фудблогер Мирослава Крутий.
Ингредиенты:
2−3 средних кабачка
4 яйца
зеленый лук
соль, перец
Приготовление
Кабачки хорошо помыть, не чистить, натереть и немного отжать сок.
Добавляем в натертые кабачки все ингредиенты, перемешиваем. Можно еще добавить чеснок или какую-нибудь вашу любимую приправу.
Выливаем в форму, смазанную растительным или сливочным маслом.
Выпекать при 200 градусах 25−30 минут, все зависит от количества кабачковой массы или от диаметра формы. После выпекания охладить 10 минут и выложить на тарелку.
А о том, как приготовить кабачковый торт с начинкой из плавленых сырков, раньше рассказывала фудблогер Валерия Велигура.
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Фото Мирославы Крутий124
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