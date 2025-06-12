41.20 / 41.70 47.70 / 48.30
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию

20:07 12 июня 2025
Кабачковый торт. Фото Мирославы Крутий

Это простое, вкусное и некалорийное блюдо из кабачков. Готовится очень быстро, на вкус нежное, поэтому в сезон кабачков стоит приготовить такой тортик, советует фудблогер Мирослава Крутий.

Ингредиенты:

2−3 средних кабачка

4 яйца

РЕКЛАМА

зеленый лук

соль, перец

Приготовление

Кабачки хорошо помыть, не чистить, натереть и немного отжать сок.

РЕКЛАМА

Добавляем в натертые кабачки все ингредиенты, перемешиваем. Можно еще добавить чеснок или какую-нибудь вашу любимую приправу.

Выливаем в форму, смазанную растительным или сливочным маслом.

Выпекать при 200 градусах 25−30 минут, все зависит от количества кабачковой массы или от диаметра формы. После выпекания охладить 10 минут и выложить на тарелку.

А о том, как приготовить кабачковый торт с начинкой из плавленых сырков, раньше рассказывала фудблогер Валерия Велигура.

РЕКЛАМА

Читайте также: Сытно и очень полезно: «зеленый» ужин из кабачков от Татьяны Литвиновой

Фото Мирославы Крутий

124

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 13 июня. Фото Pixabay

Девам — «Влюбленные», Весам — «Мир», а Тельцам — «Королева Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июня

Ирина Федишин

Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере

Подкормку для помидоров готовят из борной кислоты. Фото Pixabay

Защитит от болезней и жары: чем подкормить помидоры, когда появились первые цветки

Счастливые люди, фото из открытых источников

Будете купаться в счастье: кому звезды обещают процветание с 12 июня

Следующий материал
Новости партнеров