Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию

Это простое, вкусное и некалорийное блюдо из кабачков. Готовится очень быстро, на вкус нежное, поэтому в сезон кабачков стоит приготовить такой тортик, советует фудблогер Мирослава Крутий.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

2−3 средних кабачка

4 яйца

РЕКЛАМА

зеленый лук

соль, перец

Приготовление

Кабачки хорошо помыть, не чистить, натереть и немного отжать сок.

РЕКЛАМА

Добавляем в натертые кабачки все ингредиенты, перемешиваем. Можно еще добавить чеснок или какую-нибудь вашу любимую приправу.

Выливаем в форму, смазанную растительным или сливочным маслом.

Выпекать при 200 градусах 25−30 минут, все зависит от количества кабачковой массы или от диаметра формы. После выпекания охладить 10 минут и выложить на тарелку.

А о том, как приготовить кабачковый торт с начинкой из плавленых сырков, раньше рассказывала фудблогер Валерия Велигура.

РЕКЛАМА

Фото Мирославы Крутий

124

Читайте нас в Facebook