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«Мы слишком наивны, если сосредотачиваемся только на Украине», — премьер-министр Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, на которую было совершено нападение, выступила с заявлением относительно будущего мира в Европе. Она подчеркнула, что россия не заинтересована в прекращении войны против Украины и может снова прибегнуть к агрессии, пишет Newsweek.
«Это как будто мы убедили себя, что все хотят быть такими, как мы, или все стремятся к миру и хотят мира. Но это не так. россия не хочет мира. Они хотят войны, - говорит она. — Я думаю, что они готовы снова напасть в Украине или в другом месте в Европе».
Относительно своей экономической мощи, Дания была одним из крупнейших финансовых сторонников Украины со времен российского вторжения в 2022 году. Фредериксен говорит, что это была бы катастрофа, если бы россия выиграла войну.
«Мы слишком наивны, если сосредотачиваемся только на Украине, — говорит она. — Я никогда не верила, что эта война касается только Украины. Речь идет об Украине, но речь идет и о Европе, и речь идет об имперских мечтах россии. Если посмотреть на ситуацию сейчас, возможно, атаки со стороны россии происходят ежедневно или почти ежедневно: гибридные атаки, кибератаки, дезинформация. Они пытаются изменить демократические выборы. Я думаю, что в Европе мы должны задать себе один вопрос: если мы не готовы постоять за себя, защитить себя, то кто мы?»
Как ранее писали «ФАКТЫ», учитывая напряженность в сфере безопасности в Европе и продолжающиеся дебаты относительно обороноспособности Германии, президент Федеральной разведывательной службы Бруно Каль предостерег о стратегии россии при правлении владимира путина. кремль сознательно преследует цель подорвать единство Запада.110
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