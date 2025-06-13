В 2024 году объем розничного фармрынка Украины составил 150 миллиардов гривен. Из этой суммы около 20%, то есть 30 миллиардов, пришлось на обеспечение так называемых маркетинговых соглашений — добровольно принудительных платежей аптекам от фармкомпаний за продвижение своей продукции.

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Такую оценку ситуации обнародовал Сергей Кузьминых — член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, активно выступающий за ограничение маркетинговых платежей в аптеках.

«Продажа лекарств в 2024 году в аптеках составила 150 млрд грн. Производители и аптечные сети говорят, что маркетинг был около 20%. То есть около 30 млрд грн в год! 30 млрд грн мы заплатили аптечным сетям (а их у нас 5, они контролируют 64% рынка) за то, чтобы нам продавали не то, что лечит, а то, за что аптека получала дополнительные сверхприбыли», — подчеркнул нардеп.

По мнению экспертов в фармацевтической сфере, ситуация нуждается в немедленном урегулировании на законодательном уровне. Важным шагом на этом пути должно стать принятие закона об аптечной деятельности, который четко определил бы функцию аптеки как учреждения здравоохранения, а не только коммерческого субъекта.

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Сейчас ожидается окончательное решение Министерства здравоохранения относительно нового механизма предоставления маркетинговых услуг. Игроки рынка надеются, что в результате реформы удастся существенно ограничить непрозрачные схемы, а цены на лекарства сделать более доступными для украинцев.

Напомним, с марта 2025 года в Украине действует полный запрет на маркетинговые платежи в аптеках. В настоящее время идет работа межведомственной рабочей группы, в которую входят представители правительства, Офиса президента, игроки рынка и пациентские организации.

Важную роль в регулировании рынка играет министр здравоохранения Виктор Ляшко, продвигающий подход, ориентированный на потребителя. В частности, до появления полноценного законодательного урегулирования, глава Минздрава предлагает принять постановление, которое запрещает включать маркетинговые платежи в цену препарата и возлагает ответственность за них на производителей.

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