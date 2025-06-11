«Плата за полку» уходит в прошлое: производители лекарств поддержали новый подход Минздрава

Фармацевтическое сообщество поддерживает новую компромиссную модель урегулирования маркетинговых платежей в аптеках от Минздрава, которая предусматривает передачу администрирования рекламных бюджетов на производителей и исключение влияния этих инвестиций на конечную цену.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщил глава ассоциации «Производители лекарств Украины» Петр Багрий в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Эта модель более компромиссна и четко устанавливает, что маркетинговые услуги оплачиваются только на безрецептурные препараты и их администрирует производитель. То есть производитель, ежедневно отгружая безрецептурные препараты, четко понимает, сколько маркетинга он может заплатить, и предоставляет соответствующие данные Госпотребслужбе», — пояснил он.

По словам Багрия, первоначальный вариант от Минздрава предусматривал фиксированную ставку 12% маркетинговых платежей от общего оборота аптек, что могло стимулировать монополизацию аптечных сетей и привести к вытеснению менее мощных производителей с полок.

РЕКЛАМА

Обновленный подход предполагает:

• установление маркетингового бюджета на безрецептурные препараты на уровне 20% от продаж в прошлом отчетном периоде;



• возможность маркетинговой компенсации для аптек в размере 3% за содержание запаса рецептурных препаратов, что особенно актуально для сельских и удаленных аптек;



• администрирование исключительно со стороны изготовителя, что позволит обеспечить максимально удобный и эффективный контроль.

«В конце концов, для производителя это в разы меньше, чем 12% от оборота рынка. Кроме того, производитель может осуществлять маркетинговые платежи, если он хочет поддержать какой-то препарат. Это его право и выбор», — подчеркнул Багрий. Он также добавил, что это лишает аптеки возможности требовать «платы за полку» и гарантирует здоровую конкуренцию как между производителями, так и между аптечными сетями.

РЕКЛАМА

Фармацевтическое сообщество также призывает к четкому нормативному определению, что именно является маркетинговой услугой и за что аптеки могут получать оплату. Это делает невозможным умышленное завышение коммерческих расходов, которые в итоге переводятся на конечного потребителя — пациента.

Напомним, представители государственных органов власти и регулирования в сотрудничестве с игроками фармацевтического рынка работают над созданием новой модели взаимодействия бизнеса и пациентов. До этого момента маркетинговые договоры между аптеками и производителями полностью запрещены, а розничные наценки значительно ограничены.

Работа над новыми механизмами проходит в рамках межведомственной рабочей группы под модерацией Ирины Верещук, заместителя руководителя Офиса президента. Ее открытая позиция и стремление учесть все стороны процесса позволили достичь конструктивного диалога между государством, аптеками и производителями.

Не менее важную роль сыграл министр здравоохранения Виктор Ляшко, который занял пациентоцентричную позицию и предложил действенный подход, учитывающий интересы бизнеса, но ориентированный на потребителя. Эта модель вынесена на обсуждение, сейчас ожидается первая версия проекта соответствующего постановления Кабинета Министров.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по словам гендиректора компании «Интерхим» Анатолия Редера, отечественные фармпроизводители имеют не только бизнес-интересы, но и моральное обязательство действовать в интересах страны.

Фото Pixabay

61

Читайте нас в Facebook