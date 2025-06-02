Выдвигая жесткие, бескомпромиссные требования на мирных переговорах с Украиной, продолжая обстреливать ее волнами ракет и беспилотников, путин посылает четкий сигнал. Речь идет о том, что он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать войну, пока они не будут выполнены. В то же время он пытался избежать гнева президента США Дональда Трампа, хваля его дипломатию и заявляя об открытости москвы к мирным переговорам, даже когда он ставит максималистские условия, которые отвергают Киев и Запад.

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Трамп, некогда обещавший прекратить войну за 24 часа, перевернул политику США по изоляции россии, проводя телефонные звонки с путиным и унижая президента Украины Владимира Зеленского. В то же время Трамп предостерег главу кремля от «подстрекательств» и пригрозил москве санкциями, если она не поддержит его мирные предложения, пишет Associated Press.

Федор Лукьянов, российский аналитик, знакомый с кремлевским мышлением, сказал, что путин ведет психологическую игру с Трампом, поскольку оба считают, что хорошо понимают друг друга.

«Тактика путина, очевидно, основывается на предположении, что этот вопрос имеет меньший приоритет для его собеседника, который хочет избавиться от него так или иначе, тогда как для российской стороны ничто не сравнится с ним по важности, — считает Лукьянов. — По этой логике тот, кто считает это чем-то менее важным, в конце концов пойдет на уступки».

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Хотя европейские союзники Украины призывают Дональда Трампа усилить санкции против москвы, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня, некоторые опасаются, что он может в конце концов дистанцироваться от войны. Если США прекратят или сократят военную помощь Киеву, это сильно подорвет боеспособность Украины. Киев уже испытывает дефицит вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, что делает его все более уязвимым к российским ракетным атакам и атакам беспилотников.

Многие наблюдатели ожидают, что россия расширит свое наступление в течение лета, чтобы попытаться захватить больше земель и установить еще более жесткие условия для мира.

«москва считает, что ее влияние на Украину со временем будет расти, и поскольку Трамп четко дал понять, что выйдет из переговоров, российские военные намерены активизировать свои операции», — сказал Джек Уотлинг из Королевского объединенного института войск в Лондоне.

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Он считает, что россия активизирует усилия, направленные на захват всей Донецкой области, одновременно усиливая бомбардировки.

«кремль захочет намекнуть на ухудшение ситуации по мере продолжения переговоров и сигнализировать Европе, что тыл опасен, чтобы отбить желание европейских военных размещать силы в стране», — сказал Уотлинг в своем анализе.

Ранее «ФАКТЫ» писали об операции СБУ по уничтожению части стратегической авиации россии, которая продемонстрировала уязвимость страны-агрессора.

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