Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем

Лето — прекрасная пора. Она дарит немало возможностей для кулинарного творчества. Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом необычного салата. В нем сочетаются свежие помидоры и малосольные огурчики. Попробуйте — и, возможно, этот салат станет вашим любимым.

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- Летом я часто готовлю салаты из овощей, это вкусно, просто, быстро и полезно, — рассказывает Марина Гармаш. — Для этого варианта салата я беру квашеные или малосольные огурцы. Он будет хорошо смотреться, если взять помидоры разного цвета. Хорошо, если масло будет домашним, ароматным, но и обычное также подойдет. Зелень можно брать любимую — по вкусу.

Салат из помидоров и малосольных огурцов 6−7 помидоров

1 сладкий перец

2 малосольных (или квашеных) огурца

1 зубчик чеснока

1 луковица

Любимая зелень (у меня базилик)

Соль, растительное масло

Все овощи нарежьте, добавьте зелень. Посолите, но совсем чуть-чуть, так как огурцы уже соленые. Заправьте салат растительным маслом.

Особенно вкусен такой салат с жареным картофелем.

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Приятных и вкусных моментов!

Напомним рецепт невероятных сырников.

Фото из альбома Марины Гармаш

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