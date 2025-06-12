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Необычный салат от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: вкусен с жареным картофелем
Лето — прекрасная пора. Она дарит немало возможностей для кулинарного творчества. Кулинар-гастроблогер Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом необычного салата. В нем сочетаются свежие помидоры и малосольные огурчики. Попробуйте — и, возможно, этот салат станет вашим любимым.
- Летом я часто готовлю салаты из овощей, это вкусно, просто, быстро и полезно, — рассказывает Марина Гармаш. — Для этого варианта салата я беру квашеные или малосольные огурцы. Он будет хорошо смотреться, если взять помидоры разного цвета. Хорошо, если масло будет домашним, ароматным, но и обычное также подойдет. Зелень можно брать любимую — по вкусу.
Салат из помидоров и малосольных огурцов
- 6−7 помидоров
- 1 сладкий перец
- 2 малосольных (или квашеных) огурца
- 1 зубчик чеснока
- 1 луковица
- Любимая зелень (у меня базилик)
- Соль, растительное масло
Все овощи нарежьте, добавьте зелень. Посолите, но совсем чуть-чуть, так как огурцы уже соленые. Заправьте салат растительным маслом.
Особенно вкусен такой салат с жареным картофелем.
Приятных и вкусных моментов!
Напомним рецепт невероятных сырников.
Фото из альбома Марины Гармаш159
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