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Происшествия

Украинская разведка устроила диверсию в российском Калининграде: подробности (видео)

12:17 15 июня 2025
Атакована подстанция в Калининграде, фото интернет

В российском Калининграде агенты ГУР атаковали промышленную подстанцию, обесточив объекты российского ВПК и армии.

Об этом «Суспільному» сообщили источники в разведке.

По данным источников, 14 июня в 4 утра агенты ГУР слили охлаждающую жидкость из трансформатора и подожгли объект.

Электроснабжение было приостановлено к объектам российского ВПК и армии, расположенным в районе осуществления операции, а также потребителям.

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По данным источников, ущерб рф оценили в почти пять миллионов долларов.

«Мы в который раз напоминаем, что у россии больше нет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или местоположения» , — передает издание слова источника в разведке.

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Напомним, на днях ударные украинские дроны атаковали военный аэродром под Воронежем. А в ночь на 14 июня украинские БПЛА нанесли поражение по военным заводам российского агрессора, производящим взрывчатку.

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