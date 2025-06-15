- 00:05 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 15.06 23:52 Украина U21 с голами Ваната и Брагару победила Финляндию на Евро-2025: видеообзор матча
- 15.06 22:27 Секреты выбора кошелька в Японии: возможно, знание этих нюансов поможет привлечь финансовую удачу
- 15.06 22:00 Лососевое масло по рецепту известного кулинара: вкусно так, что не оторваться
- 15.06 21:31 Брэд Питт раскритиковал Анджелину Джоли за воспитание детей, поскольку вспомнил собственный юношеский опыт
- 15.06 21:02 Снижает кровяное давление и уровень холестерина: почему людям пожилого возраста следует употреблять растительное масло
- 15.06 20:35 Всегда пользовался заслуженным уважением: оператор по добыче нефти погиб в бою в Запорожской области
- 15.06 20:13 Генштаб подтверждает: ВСУ поразили предприятие по производству дронов в Татарстане
- 15.06 20:07 Салат с куриным стейком и свеклой: отличный вариант легкого ужина
- 15.06 19:45 КНДР продолжает заваливать рф своим оружием: оккупанты пока учатся из него стрелять
- 15.06 19:39 Пятеро украинцев, в том числе трое детей, погибли в результате иранского удара по Израилю
- 15.06 19:19 Овнам — «Колесница» и решительность, Львам — «Паж кубков» и неожиданные идеи: Таро-прогноз на 16 июня
Приятные сюрпризы и новые перспективы: в середине июня пять знаков зодиака получат мощный импульс от Вселенной
Знатоки карт Таро ранее назвали четыре знака Зодиака, которым должно повезти во второй половине июня. Астрологи, в свою очередь упоминают о пятерке счастливчиков, которые в середине первого летнего месяца должны ощутить содействие Вселенной.
О редком сочетании Марса в Овне, Меркурия в Близнецах и Венеры, приближающейся к Раку, пишет slovofraza.com, уточняя, что такое положение планет не только привлекает удачу, но и усиливает интуицию, а также помогает принимать важные решения.
Близнецы
Гороскоп для Близнецов обещает знаку вдохновение и хорошие новости. Середина месяца для знака — удачное время для переговоров, договоренностей, в том числе и рискованныха. Вселенная будет на стороне Близнецов. Особенно в таких сферах, как финансовая, образовательная и коммуникационная.
Лев
Гороскоп для Львов гласит, что это время станет периодом уверенности знака, когда он получит шанс проявить свои лидерские качества. Его усилия будут признаны и в профессиональной сфере — возможно получение премии или награды. Все дела, за которые будет браться Лев, будут складываться самым лучшим образом и без особых усилий. Особенно, если речь идет о самопрезентации или творчестве, а также о любви.
Стрелец
Гороскоп для Стрельцов обещает, что перед знаком откроются новые горизонты, и рекомендует воспользоваться шансом, чтобы отправиться в путешествие или расширить кругозор. Это время будет удачным для всех дел, связанных с движением вперед — сменой работы или стартом нового проекта. Астрологи не исключают, что в этот период Стрельцов ждут знакомства, которые со временем сыграют в их жизни важную роль.
Телец
Гороскоп для Тельцов обещает знаку в середине июня стабильность и чувство уверенности. Время удачно для решение финансовых вопросов, в том числе и инвестиционных. Тельцов ждут положительные изменения в быту и неожиданные подарки. Тем, кто собирался сменить жилье, самое время предпринимать соответствующие шаги.
Весы
Гороскоп для Весов рекомендует знаку сохранять внутреннее равновесие, и тогда звезды будут на их стороне. Середина июня для знака — подходящее время для подписание договоров и работы в партнерстве над проектами. Покупки, которые будет совершать знак, будут удачными, а общение — приятным и продуктивным. Не исключено, что Весы восстановят связи с важными людьми или же получат неожиданное признание.
Гороскоп на июнь с предсказаниями мольфара Макса Гордеева всем знакам Зодиака читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay5009
Читайте нас в Facebook
Приятные сюрпризы и новые перспективы: в середине июня пять знаков зодиака получат мощный импульс от Вселенной
Овнам — «Колесница» и решительность, Львам — «Паж кубков» и неожиданные идеи: Таро-прогноз на 16 июня