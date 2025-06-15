Снижает кровяное давление и уровень холестерина: почему людям пожилого возраста следует употреблять растительное масло

Признанными диетами в мире для тех, кому далеко за 50, считаются средиземноморская и атлантическая. И в составе обеих — растительные масла. Во времена, когда полки магазинов стонут под тяжестью разных видов масел, надо знать, какое из них лучше всего отвечает потребностям пожилых людей, пишет издание Kobieta.

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Для пожилых людей особенно важны жиры, содержащие ненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3. С возрастом организм замедляет обмен веществ, а система кровообращения и мозг становятся более подверженными дегенеративным изменениям. Масло может обеспечить естественную поддержку в замедлении этих процессов. Поэтому лучшим маслом для пожилых людей является льняное холодного отжима. Оно богато альфа-линоленовой кислотой, которая принадлежит к семейству омега-3. Льняное масло поддерживает сердечно-сосудистую систему и может облегчить воспалительные симптомы, что важно при заболеваниях суставов или атеросклерозе. Нежный вкус и легкая усвояемость делают его идеальным для холодного употребления, например в салатах.

Рапсовое масло имеет хорошее соотношение омега-6 и омега-3 кислот, что является решающим для поддержания липидного баланса в организме. Оно также является источником витамина Е и фитостеролов, поддерживающих иммунную систему и уменьшающих всасывание холестерина.

Оливковое масло содержит преимущественно мононенасыщенные жирные кислоты (омега-9 олеиновую кислоту), которые улучшают липидный профиль крови, снижают риск инсульта и поддерживают когнитивные функции. Оно также оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие. Прекрасно подходит для приготовления пищи, жарки, выпечки и холодных напитков.

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Стоит отметить, что качество является важнейшим для пожилых людей. Масло должно быть холодного отжима, нерафинированным и храниться в темных бутылках, чтобы сохранить полезные свойства.

Какое масло самое полезное для сердца? Выбирайте из грецкого ореха. Это масло очень богато альфа-липоэфирной кислотой, а также содержит антиоксиданты, защищающие клетки от стресса. Его регулярное употребление способствует поддержанию должного уровня артериального давления у пожилых людей и предотвращает образование тромбов.

Еще одно полезное масло для пожилых людей — это масло черного тмина. Известно своими противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Оно содержит тимохинон, поддерживающий борьбу с инфекциями и регулирующий уровень сахара в крови.

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Ранее эксперты объяснили, нормально ли, когда оливковое масло имеет горький вкус.

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