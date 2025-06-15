Тарологи, назвавшие четыре знака Зодиака, которым повезет во второй половине первого летнего месяца, сделали расклад для всех представителей зодиакального круга на понедельник, 16 июня.

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Овен — Колесница

Карта «Колесница» символизирует движение, решительность и уверенность в своих действиях, так что Овны, что называется, «стартанут» с понедельника, утверждает slovofraza.com. Главное — направлять энергию на конструктивные дела, в том числе и те, что долго откладывались. Полезным будет уделить время родным и близким — возможно, им понадобится ваша поддержка.

Телец — Мир

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Карта «Мир» говорит о том, что Тельцов ждет активный день. Насышенный событиями и решениями день может закончится некоторым переутомлением, из-за чего Тельцы могут быть несколько раздражительными. Карты Таро советуют знаку не браться сразу за все дела, а решать вопросы в порядке поступления. Именно при такой расстановке сил знак закончит день успешно.

Близнецы — Двойка Денариев

Карта «Двойка Денариев» обозначает адаптивность и компромиссность. Если Близнецы будут держать эмоции под контролем и адекватно реагировать на обстановку, все задачи будут решаться почти автоматически. Карты Таро советуют знаку довериться своей интуиции. Также в этот день Близнецов ожидают новости, касающиеся дополнительного заработка в перспективе.

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Рак — Воздержание

Карта «Воздержание» означает внутреннее равновесие, которое понадобится Раку. Если знак почувствует давление со стороны, важно сохранять спокойствие. Ракам не следует брать на себя чужую работу и лучше делегировать ряд задач другим. Усилия, прилагаемые знаком, обязательно будут вознаграждены.

Лев — Паж Кубков

Карта «Паж Кубков» обещает Львам неожиданные идеи, касающиеся личных проектов или новых способов заработка. Их реализация обещает быть успешной. Главное — верить в себя и не сомневаться в своей уникальности.

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Дева — Солнце

Карта «Солнце» привнесет в жизнь Дев гармонию и чувство уверенности. Дела, запланированные на этот день, будут идти так, как вам и хотелось. В то же время карты Таро советуют знаку несколько «сбавить обороты» и не перегружать себя делами. Занятия хобби или встречи с приятными людьми будут весьма кстати.

Весы — Верховная Жрица

Карта «Верховная Жрица» указывает на потребность в тишине и внутренней настройке. Возможно, Весам следует пересмотреть режим дня или сисиему питания. В этот понедельник Девам рекомендуют избегать людей, от которых исходит тревога. Полезной будет прогулка на природеа. 16 июня — день для укрепления связи с интуицией и внутренней мудростью.

Скорпион — Рыцарь Мечей

Карта «Рыцарь Мечей» подразумевает повышенную чувствительность и сильные эмоции. Скорпионам в этот день особо рекомендуется не вступать в ссоры и всячески избегать конфликтов, особенно с близкими людьми. Избыток энергии лучше оставить в спортзале или же заняться хобби.

Стрелец — Четвёрка Жезлов

Карта «Четвёрка Жезлов» предупреждает Стрельцов, что для сохранения стабильности знаку придется прилагать усилия. Так, возможны мелкие ссоры дома, однако не следует преувеличивать их значение. Карты Таро советуют знаку находить точки соприкосновения с окружающими. Вечером лучше заняться домашними делами или спортом.

Козерог — Дама Денариев

Карта «Дама Денариев» означает, что Козерогам было бы неплохо попробовать что-то новенькоеа, выйдя из зоны комфорта. Тарологи считают, что в этот день имеет смысл нарушить свой привычный график, чтобы найти в этом свежие ресурсы. Даже небольшое отступление от обыденности принесет Козерогам радость.

Водолей — Башня

Карта «Башня» обозначает необходимость расставания с тем, что себя изжило, в том числе это касается отношений или же завершения старой ссоры, когда придется признать свою ошибку. Карты Таро рекомендуют проявить инициативу в общении с дорогими вам людьми и поговорить с ними начистоту.

Рыбы — Маг

Карта «Маг» обозначает большой потенциал и возможность все изменить. Так что Рыби, которые проявят настойчивость и креативность, могут добиться желаемого. День благоприятен для таких сфер, как профессиональная и финансовая. В понедельник Рыбам все проекты, за которые они возьмутся, будут по силам.

Гороскоп на июнь от астролога Людмилы Булгаковой для всех знаков Зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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