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Лососевое масло по рецепту известного кулинара: вкусно так, что не оторваться
Масло может быть селедочным, грибным, с зеленью… А пробовали ли вы лососевое масло? Если нет, стоит приготовить. Лосося понадобится немного, так что блюдо вполне бюджетное.
Рецептом деликатеса с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Угощайте родных и друзей. Подавайте еду как в ресторане — и ваши близкие люди будут в восторге. Дарите им положительные эмоции — это важно.
— Приготовим очень вкусное и ароматное масло с соленым лососем, — говорит Элла Иванова. — Можно использовать и отварную рыбку — получится тоже очень вкусно. Оба варианта мне понравились.
Лососевое масло
- 150 г сливочного масла
- Соль
- Хлопья перца чили
- 100 г соленой или отварной красной рыбы
- цедра лимона или апельсина
Измельченную соленую или отварную красную рыбу соединяем со сливочным маслом, хлопьями перца чили, добавляем цедру лимона или апельсина и соль. Заворачиваем в пищевую пленку, а затем в фольгу и храним в морозилке.
И приятного аппетита!
Ранее известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина — куриной грудки в соевом соусе.
Фото из альбома Эллы Ивановой162
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