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Книга рецептов

Лососевое масло по рецепту известного кулинара: вкусно так, что не оторваться

22:00 15 июня 2025
Лососевое масло

Масло может быть селедочным, грибным, с зеленью… А пробовали ли вы лососевое масло? Если нет, стоит приготовить. Лосося понадобится немного, так что блюдо вполне бюджетное.

Рецептом деликатеса с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Угощайте родных и друзей. Подавайте еду как в ресторане — и ваши близкие люди будут в восторге. Дарите им положительные эмоции — это важно.

— Приготовим очень вкусное и ароматное масло с соленым лососем, — говорит Элла Иванова. — Можно использовать и отварную рыбку — получится тоже очень вкусно. Оба варианта мне понравились.

Лососевое масло

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  • 150 г сливочного масла
  • Соль
  • Хлопья перца чили
  • 100 г соленой или отварной красной рыбы
  • цедра лимона или апельсина

Измельченную соленую или отварную красную рыбу соединяем со сливочным маслом, хлопьями перца чили, добавляем цедру лимона или апельсина и соль. Заворачиваем в пищевую пленку, а затем в фольгу и храним в морозилке.

И приятного аппетита!

Ранее известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина — куриной грудки в соевом соусе.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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