Лососевое масло по рецепту известного кулинара: вкусно так, что не оторваться

Масло может быть селедочным, грибным, с зеленью… А пробовали ли вы лососевое масло? Если нет, стоит приготовить. Лосося понадобится немного, так что блюдо вполне бюджетное.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом деликатеса с читателями «ФАКТОВ» поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать с продуктами на кухне. Угощайте родных и друзей. Подавайте еду как в ресторане — и ваши близкие люди будут в восторге. Дарите им положительные эмоции — это важно.

— Приготовим очень вкусное и ароматное масло с соленым лососем, — говорит Элла Иванова. — Можно использовать и отварную рыбку — получится тоже очень вкусно. Оба варианта мне понравились.

Лососевое масло

РЕКЛАМА

150 г сливочного масла

Соль

Хлопья перца чили

100 г соленой или отварной красной рыбы

цедра лимона или апельсина

Измельченную соленую или отварную красную рыбу соединяем со сливочным маслом, хлопьями перца чили, добавляем цедру лимона или апельсина и соль. Заворачиваем в пищевую пленку, а затем в фольгу и храним в морозилке.

И приятного аппетита!

Ранее известная блогер поделилась рецептом вкусного ужина — куриной грудки в соевом соусе.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Эллы Ивановой

162

Читайте нас в Facebook