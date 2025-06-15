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Не уверены, что россияне остановятся: НАТО расширяет спутниковое наблюдение за Украиной и восточным флангом
НАТО вводит новую систему спутникового наблюдения, предназначенную для мониторинга военной деятельности в Украине и вдоль восточных границ Североатлантического союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на старшего командующего НАТО, адмирала Пьера Вандье.
Инициатива под названием «Умная индикация и предупреждение о широком зонировании» (SINBAD) имеет целью позволить НАТО сканировать большие территории. Аналитика на основе искусственного интеллекта будет выявлять изменения и предупреждать союзников о потенциальных угрозах, говорится в отчете. Речь идет о том, чтобы наблюдать за маневрами, перемещением войск и операциями на поле боя.
«Сегодня мы не уверены, остановятся ли россияне в Украине, — говорит Вандье. — Теперь мы можем сказать им: мы наблюдаем за вами».
Способность контролировать перемещение войск и выявлять потенциальные нарушения режима прекращения огня стала ключевым вопросом для европейских союзников.
НАТО начала разрабатывать космическое наблюдение после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. SINBAD — это пилотный проект, запущенный в преддверии более широкого развертывания космического наблюдения НАТО, запланированного на январь 2026 года, по словам представителя Альянса. Космическое наблюдение является одной из ключевых сфер, в которых НАТО в значительной степени опирается на возможности США. Другие члены Альянса пытаются восстановить баланс своей зависимости от США после того, как президент Дональд Трамп отказался от помощи Европе, чтобы сосредоточиться на угрозах из Азии.
Тем не менее американский президент так и не смог помешать войне между Израилем и Ираном. А это, по мнению аналитика и военнослужащего ВСУ Виктора Андрусива, становится точкой в «миротворческих усилиях» Трампа и еще одной историей, в которой его бросил путин.81
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