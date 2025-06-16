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Как выбрать финики: есть фактор, который вы не учитываете
Финики — это вкусно и полезно. Но выбрать их не так просто, как кажется на первый взгляд.
Во-первых, нужно обращать внимание на свежесть сухофруктов. Их срок хранения — не вечность. Хранятся финики не более года. Внешний вид расскажет о многом. Иногда продают финики сухие, словно окаменевшие. Они не стоят внимания. Финик должен быть в меру мясистым, хоть это и сухофрукт. Кожица не должна быть тусклой.
На рынке не стесняйтесь расспросить продавца, какие финики лучшие в ассортименте с его точки зрения. Интересуйтесь, откуда и когда были сухофрукты поставлены. Спросите, какие финики нравятся ему лично, и какие он купил бы для себя и своей семьи.
Считается, что более темные финики — более зрелые. Но оттенок также может зависеть от сорта. Перед употреблением сухофрукты следует мыть.
Не покупайте сразу много фиников. Купите определенное количество на пробу, а потом докупите еще, если вам они понравились. Это касается и кураги, и чернослива, и изюма.
Напомним, что в сетях крупных украинских супермаркетов обнаружены десятки наименований иранского производства, в том числе и финики, и каждая их покупка инвестирует в «шахед».
Фото из альбома Ольги Сметанской167
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