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Помогите сбивать «шахеды»: небесные ангелы огневой группы ДФТГ «Мрія» обратились к украинцам
На четвертом году полномасштабного вторжения россиян в Украину правительство наконец утвердило экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны путем привлечения добровольческих формирований территориальных громад для защиты от вражеских угроз с воздуха. Однако и без этих шагов со стороны государства добровольцы в мобильной огневой группе ДФТГ «Мрія» 241 Обр ТрО с первых «шахедных» атак уничтожают вражеские БПЛА. И сегодня, во время массированной атаки «шахедов», бойцы «Мрії» защищали наше небо.
«Мы воюем с вражескими БПЛА практически с самого начала, как они начали атаковать наши города. Воюем полностью за свой счет, без какого-либо финансирования со стороны государства. Поэтому все — от авто и оборудования до амуниции и горючего — должны покупать за свои деньги», — рассказал в комментарии «ФАКТАМ» боец мобильной огневой группы «Мрія» Дмитрий Попов.
По его словам, в подразделение собственными усилиями был приобретен еще один пикап. И сейчас его оборудуют под боевую единицу МОГ.
«Учитывая, что враг постоянно совершенствует свои средства поражения и тактику своих атак, мы тоже должны постоянно технически совершенствоваться. Поэтому для эффективной работы мы оборудуем наши МОГ современными тепловизионными прицельными комплексами», — добавил боец.
Он обратился к украинцам с просьбой поддержать сбор, чтобы была возможность выпустить еще одну МОГ на охоту против вражеских БПЛА.
«Нам нужно приобрести прицельный комплекс, стоимость которого составляет 354 000 грн. К сожалению, на всё собственных средств не хватает, поэтому мы должны обратиться к вам за помощью. Поклон и благодарность всем, у кого есть желание и возможность помочь нам сбивать «шахеды»! — добавил Попов.
Всех неравнодушных просим присоединиться к сбору по реквизитам:
Пополнить конверт через Приват24:
https://www.privat24.ua/send/hhp14
Номер карты конверта
5 168 752 133 407 158
Пополнить банку на Моно:
https://send.monobank.ua/jar/52npCiy6HP
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