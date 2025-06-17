Помогите сбивать «шахеды»: небесные ангелы огневой группы ДФТГ «Мрія» обратились к украинцам

На четвертом году полномасштабного вторжения россиян в Украину правительство наконец утвердило экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны путем привлечения добровольческих формирований территориальных громад для защиты от вражеских угроз с воздуха. Однако и без этих шагов со стороны государства добровольцы в мобильной огневой группе ДФТГ «Мрія» 241 Обр ТрО с первых «шахедных» атак уничтожают вражеские БПЛА. И сегодня, во время массированной атаки «шахедов», бойцы «Мрії» защищали наше небо.

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«Мы воюем с вражескими БПЛА практически с самого начала, как они начали атаковать наши города. Воюем полностью за свой счет, без какого-либо финансирования со стороны государства. Поэтому все — от авто и оборудования до амуниции и горючего — должны покупать за свои деньги», — рассказал в комментарии «ФАКТАМ» боец мобильной огневой группы «Мрія» Дмитрий Попов.

По его словам, в подразделение собственными усилиями был приобретен еще один пикап. И сейчас его оборудуют под боевую единицу МОГ.

«Учитывая, что враг постоянно совершенствует свои средства поражения и тактику своих атак, мы тоже должны постоянно технически совершенствоваться. Поэтому для эффективной работы мы оборудуем наши МОГ современными тепловизионными прицельными комплексами», — добавил боец.

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Он обратился к украинцам с просьбой поддержать сбор, чтобы была возможность выпустить еще одну МОГ на охоту против вражеских БПЛА.

«Нам нужно приобрести прицельный комплекс, стоимость которого составляет 354 000 грн. К сожалению, на всё собственных средств не хватает, поэтому мы должны обратиться к вам за помощью. Поклон и благодарность всем, у кого есть желание и возможность помочь нам сбивать «шахеды»! — добавил Попов.

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Всех неравнодушных просим присоединиться к сбору по реквизитам:

Пополнить конверт через Приват24:

https://www.privat24.ua/send/hhp14

Номер карты конверта

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5 168 752 133 407 158

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в результате ночной атаки россиян серьезно пострадали Одесса, Запорожье и Днепропетровщина.

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