Противодействуют снижению цен на лекарства в интересах крупных производителей: Кушнирук о действиях Минздрава на фармрынке

Экономист Борис Кушнирук считает, что чиновники Министерства здравоохранения (Минздрава) фактически противодействуют снижению цен на лекарства, действуя в интересах крупных производителей. Такое мнение Кушнирук обнародовал на своей странице в соцсети.



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«Если кратко, результат таков. Распиаренные властями методы СНБО не снизили стоимость лекарств, а привели к их удорожанию», — написал он.

По мнению Кушнирука, попытки повлиять на цены разбились о «бестолковых и коррумпированных чиновников», прежде всего в Минздраве.

«Минздрав не обеспечил равного подхода к снижению цен — ответственность была переложена с производителей на аптеки и дистрибьюторов. От этого пострадали все. Кроме небольшой группы крупных производителей лекарств», — подчеркнул эксперт.

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По его мнению, Минздраву удалось лишь создать иллюзию действий через ограниченный перечень дешевых препаратов.

«Вместо реального снижения цен, Минздрав согласился на популистский шаг — уменьшить цену на 100 препаратов, которые сами же производители и выбрали. Это создало лишь видимость действий», — сказал он и добавил, что «список препаратов для «снижения цен» — манипулятивный.

По его словам, туда включили преимущественно дешевые и второстепенные средства (вроде аскорбинки), что существенно не влияет на расходы пациентов.

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«Попытки контролировать цены через формальные запреты без реальной ответственности для производителей, которые занимают монопольное положение на рынке, создают лишь дополнительные проблемы, не решая главную — стоимость лекарств для людей. Единственный способ снизить цену — это вернуть рыночные условия и конкуренцию», — считает Кушнирук.

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