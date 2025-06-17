Выявлены существенные противоречия: эксперт о конкурсе на должность главы БЭБ

Процедура назначения нового руководителя Бюро экономической безопасности, которая длится уже полгода, имеет признаки юридических нарушений и пренебрежения требованиями законодательства. Об этом пишет политолог и публицист Владимир Цыбулько в своей колонке на «Цензор.НЕТ.

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«По состоянию на сегодняшний день в конкурсе на директора БЭБ так и не был опубликован обязательный протокол утверждения результатов этапа практических заданий, который состоялся 13 мая 2025 года. Согласно пункту 5.15 Регламента комиссии, все решения должны быть обнародованы на сайте Кабинета Министров Украины не позднее, чем через два рабочих дня после их подписания. Так что официальное отсутствие документа — нарушение нормального административного порядка и признак нежелания фиксировать решение официально», — написал Цыбулько.

По его мнению, самым тревожным признаком является полное самоустранение конкурсной комиссии от ключевой функции — непосредственной оценки практических задач кандидатов.

«Этот этап критический, ведь позволяет проверить способность кандидатов анализировать, принимать обоснованные решения, демонстрировать управленческое мышление и правовую осведомленность. Однако, как стало известно, саму проверку конкурсная комиссия делегировала неизвестным экспертам. Кто эти эксперты? Какие у них были полномочия, профессиональный уровень, имели ли они конфликты интересов — осталось за ширмой. Никакого публичного документа об их назначении или основания для участия в процедуре нет. Этот факт нарушает как принципы прозрачности, закрепленные в ст. 3 Закона Украины „О Бюро экономической безопасности“, так и базовые принципы честного управления», — прокомментировал Цыбулько.

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Также, по его мнению, отсутствуют единые критерии оценки ответов кандидатов. По его словам, даже за идентичные ответы разные кандидаты получали принципиально разные оценки.

«А за противоположные позиции — одинаковые баллы. В открытом доступе нет ни ориентировочных правильных решений, ни расшифровки логики выставления баллов. Это создает впечатление хаоса, а в худшем случае — предвзятости», — считает эксперт.

Как писали «ФАКТЫ», комиссия по выбору директора БЭБ продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с рф.

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Напомним, журналисты выяснили, что сестра руководителя подразделения детективов НАБУ и кандидата на должность директора БЭБ Александра Скомарова сейчас проходит как подозреваемая по делу «короля контрабанды» Вадима Альперина. Работая руководителем департамента Государственной фискальной службы, она помогала Альперину «выгодно» растаможивать товары.

Ранее стало известно, что нардеп Железняк тайно встретился с главой комиссии по выбору нового директора БЭБ .

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