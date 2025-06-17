«Шахтер» узнал первого соперника в Лиге Европы: результаты жеребьевки 1-го отборочного раунда

Во вторник, 17 июня, в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнал обладатель Кубка Украины «Шахтер».

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Бронзовый призер УПЛ, новым главным тренером которого стал 38-летний турок Арда Туран, начнет еврокубковый сезон поединками с вице-чемпионом Финляндии ФК «Ильвес Тампере». Первый матч горняки проведут 10 июля на своем поле, ответный — 17-го в гостях.

Добавим, что «Шахтер», скорее всего, будет принимать еврокубкового соперника на стадионе «Олимпии» из столицы Словении Любляны.

Остальные пары 1-го квалификационного раунда ЛЕ сформировали:

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«Шериф» (Молдова) — «Приштина» (Косово)

«Спартак» (Словакия) — «Хеккен» (Швеция)

«Сабах» (Азербайджан) — «Целье» (Словения)

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«Легия» (Польша) — «Актобе» (Казахстан)

«Левски» (Болгария) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

АЕК (Кипр) — «Партизан» (Сербия)

«Пакш» (Венгрия) — ЧФР (Румыния)

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Кстати, чемпион Украины «Динамо», «Александрия» и «Полесье», которое возглавил Руслан Ротань, узнают своих оппонентов во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов и Лиги конференций по итогам жеребьевки в среду, 18 июня. Тогда же определится и следующий оппонент в ЛЕ (или ЛК) «Шахтера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен назначен главным тренером «Кривбасса».

Фото ФК «Шахтер»

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