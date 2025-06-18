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Очень прошу: жена погибшего на войне актера и военного обратилась к сети
Жена популярного актера и военного Юрия Фелипенко, погибшего на фронте, блогер Катерина Мотрич обратилась к сети. На своей странице в социальной сети она сообщила дату прощания со звездой сериалов «Колір пристрасті», «Повернення Мухтара». Прощание с Юрием Фелипенко пройдет 19 июня на сцене его родного Театра на Подоле. Позднее отпевание состоится в Михайловском соборе столицы.
«Я очень прошу вас прийти, — написала Катерина. — Для Юры это имело бы большое значение. Для меня — стало бы утешением».
Известно, что Юрий Фелипенко ушел на фронт весной 2024 года. Он служил в батальоне ударных БпАК «Ахиллес». Погиб во время выполнения боевого задания.
Подписчики и поклонники актера откликнулись на пост в комментариях.
«К сожалению, я не в городе, я бы обязательно пришла проводить Юрия, — поддержали Катерину. — Но мысленно я с вами, и я уверена, что и тысячи людей по всей стране. Мы скорбим вместе с вами. Это страшная потеря для нашего будущего — цвет нации… Честь и слава Юрию!»
«Его роли — навсегда в сердцах, — написали в сети. — Его подвиг — в истории Украины. Светлое воспоминание о Юрии будет жить в каждом, кто ценит свободу и искусство. Вечная слава Герою…»
Напомним, Катерина и Юрий поженились год назад.306
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