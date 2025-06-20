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Ненормальная: Оля Цибульская о своем ментальном здоровье
Популярная певица Оля Цибульская, которая обратилась к Верке Сердючке, поразила поклонников новой работой. Артистка выпустила зажигательный хит «Ненормальна» и клип на него. По словам певицы, песня о том, насколько важна свобода в душе и смелость быть такой, какая ты есть.
«Чем дальше ты идешь, тем меньше хочется кому-то что-то доказывать, — поделилась мыслями Оля, презентуя хит. — Особенно в такие непростые для всей Украины времена.
Кажется, что нужно быть удобной. Что «не время» быть громкой, мечтательной, искренней. Кажется, что лучше молчать. Что эмоции — это слабость… Но на самом деле — быть собой сегодня, быть «ненормальной» — это смелость. Это сила. Это свобода".
Цибульская добавила, что песня «Ненормальна» — о женщине, которая больше не скрывается, и любви к себе.
Клип на песню снимали на улицах Львова, в главной роли актриса Инна Камалова в большом костюме лягушки. Режиссер видео — Владимир Щурубура.
Поклонники оценили новую работу певицы и поблагодарили за позитивный настрой.
«Невероятно круто! — поделились впечатлениями. — И песня, и клип, и вы. Песня для поддержания ментального здоровья».
«Песня супердрайвовая! — написали в комментариях. — Клип дополняет 100%. Видна эта позитивная ненормальность».
«Ух, классно! — радовались поклонники. — На одном дыхании».
Ранее певица была вынуждена отменить свои концерты.168
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