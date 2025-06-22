Ловушки для водителей: кому нужно проверить права и техпаспорт, чтобы избежать штрафа в 3400 грн

Юристы, ранее объяснявшие, какие именно требования полиции имеет право проигнорировать водитель в случае остановки автомобиля, обратили внимание автовладельцев на нарушение правил дорожного движения, которые могут стоить им 3400 гривен.

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Как пишет профильное издание mashyna.com.ua, речь идет о водительских правах и категориях. Нарушение правил может стать «ловушкой» для водителя, который даже не будет подозревать, что ему грозит штраф.

Так, юристы подчеркивают, что наличие определенной водительской категории позволяет водителю управлять именно соответствующей группой транспортных средств. А не садиться, допустим, за руль мопеда с двигателем до 50 «кубиков» (категория «А1») с правами категории «А», которая дает право управлять более мощным двухколесным транспортом. Или управлять легковым автомобилем с прицепом (требуются права категории «ВЕ») с правами «В».

Если патрульные выявят несоответствие, нарушителя могут оштрафовать на 3 400 грн за езду без документов.

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Издание напоминает, что после начала широкомасштабной российской агрессии водителям с категорией «В» разрешили садиться за руль автомобилей, относящихся к категориям C и C1. Но это решение временное — его должны отменить по окончании военного положения.

Ранее автоэксперты назвали четыре фразы, от которых водителю во время остановки полицией лучше воздержаться.

Фото из открытых источников

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