Веселая жизнь: Меган Маркл наконец прокомментировала танцы с принцем Гарри в больнице

В начале июня Меган Маркл опубликовала откровенное и интимное видео с Гарри в социальной сети. На нем она танцует со своим мужем под песню The Baby Momma Dance в больничной палате в 2021 году перед рождением дочери Лилибет, пишет издание Catalunya Diari.

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«Сегодня, четыре года спустя, это тоже произошло. У наших двоих детей были задержки на неделю… Так что, когда острая еда, прогулки не помогли, оставалось только одно!» — подписала видео Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская опубликовала эти воспоминания по особой причине: празднование четвертого дня рождения дочери Лилибет. Однако, как и ожидалось, сообщение вызвало споры. Вскоре в социальных сетях стали распространяться несколько теорий заговора. В них некоторые пользователи утверждали без доказательств, что живот Меган Маркл не настоящий и что она использует протез беременности.

Все эти обвинения вызвали новые дебаты, связанные с освещением пары в СМИ. В конце концов, почти через две недели Меган Маркл положила конец спекуляциям и рассказала о видео, на котором она танцует с принцем Гарри. Кроме того, она воспользовалась возможностью, чтобы обратиться с просьбой ко всем людям, которые публично задавали ей вопросы, требуя «рассказать правду».

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Жена принца Гарри объяснила, что этот пост — способ поделиться с публикой моментами своей «аутентичной» жизни.

Во время своего выступления в подкасте Aspire, ведущей которого была бизнесвумэн Эмма Греде, Меган Маркл также размышляла над этой противоречивой темой. «Вы должны быть настоящими. Вы видели, как танцевала будущая мама? Это было не вчера, это было четыре года назад, — сказала бывшая американская актриса. — Это прекрасное напоминание о том, что, несмотря на шум или что-либо другое, что делают люди, все еще существует жизнь… Настоящая, аутентичная и веселая жизнь, которая происходит за кулисами. Я благодарна, что теперь, вернувшись в социальные сети, у меня есть пространство, где я могу делиться им по-своему».

Однако некоторые королевские эксперты не очень хорошо восприняли этот пост. Британский комментатор Ингрид Сьюард раскритиковала Меган Маркл и принца Гарри за то, что она считала вторжением в их личную жизнь:

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«Разве у Меган нет никаких ограничений? Я считаю, что это вульгарно, не нужно и говорит о стремлении к вниманию. Они настаивают на конфиденциальности и безопасности, а затем публикуют такую ​​информацию. Я считаю это полным лицемерием, учитывая все, за что она с Гарри выступает… Это очень постыдно».

Тем временем Меган Маркл опубликовала в сети новые фотографии принца Гарри с детьми ко Дню отца. Эксперты считают, что таким образом Гарри обратился к отцу Чарльзу и хочет примирения с королевской семьей.

Фото: Getty Images

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