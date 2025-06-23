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Забудете о вредителях и болезнях: простой и эффективный способ защитить клубнику на грядке
Чтобы вырастить хороший урожай клубники, нужно не только вовремя поливать и подкармливать кусты, но и защитить ягоду от вредителей и болезней. Здесь может помочь агроволокно или мульча.
Как известно, мульча создает барьер для вредителей. Кроме того, ягоды не будут лежать на влажной земле и не будут гнить.
Защитить участки можно не только с помощью агроволокна. Есть природные средства не менее эффективные, но гораздо более дешевые. Например, «Соседка» предлагает хвойный осадок.
Хвойный осадок — это не просто мульча, а функциональный природный инструмент. Эфирные масла и фитонциды, содержащиеся в хвое, являются мощным репеллентом для слизней и улиток.
К тому же хвоя — это естественный антисептик. Серая гниль (ботритис) — грибок, который появляется на клубнике после контакта с влажной землей, ведь он развивается во влажной среде.
А слой хвои вокруг кустов с клубникой создает сухую, воздухопроницаемую подушку. Ягоды лежат на ней, а не на почве, что минимизирует риск поражения. Ягоды остаются чистыми, сухими и целыми.
Опытные агрономы советуют мульчировать грядки ранней весной, когда только разрыхлили землю вокруг кустов и внесли первые удобрения.
Для этого нужно рассыпать свежий или чуть-чуть перепревший хвойный осадок слоем 5−7 см. Такая мульча станет надежным препятствием для сорняков, лишая их солнечного света.
В связи с тем, что хвойная мульча отлично удерживает влагу у корней, поливать грядки клубники придется реже.
Кроме того, хвоя будет защищать грядки не только от вредителей, но и от сорняков.
Кстати, опытный фермер назвал несколько ошибок при выращивании клубники и рассказал, как их устранить.18
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