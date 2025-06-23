Карта начавшейся недели — «Шестерка Мечей» — указывает на скорые изменения. Некоторым знакам зодиака придется действовать под давлением обстоятельств, другим — срочно принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее.

ВІДЕО ДНЯ

А что ожидает всех представителей зодиакального круга во вторник, 24 июня, рассказывает гороскоп, составленных на картах Таро.

Овен — Пятерка Жезлов

Для Овнов день будет эмоционально напряженным. Вы можете столкнуться с ситуациями, которые вызовут у вас раздражение или необходимость отстаивать свою точку зрения. Не бойтесь конструктивной критики: она поможет вам оценить ситуацию по-новому и укажет правильное направление.

Телец — Маг

Тельцы смогут влиять на ситуацию через логику и спокойствие. Не позволяйте сомнениям сбивать вас с пути — вы на верном направлении. Возможны неожиданные повороты в делах, но именно ваша гибкость поможет вам получить максимум выгоды.

РЕКЛАМА

Близнецы — Тройка Кубков

Близнецам день подарит позитивную энергетику. Вы почувствуете поддержку, которая поможет вам укрепить внутреннюю уверенность. Однако не стоит терять бдительность, нужно обращать внимание на детали.

Рак — Верховная Жрица

Раки могут почувствовать вещи, которые ускользают от логики, и это поможет принять верные решения. Ваша чувствительность обострится. Не поддавайтесь искушению уединиться: найдите баланс между уединением и открытостью. Слушайте интуицию.

Лев — Девятка Денариев

Львы смогут насладиться результатами предыдущих усилий. Вы почувствуете, что все идет своим чередом. Используйте это состояние для подзарядки и визуализации следующих целей. Но не забывайте о границах — излишняя самоуверенность может привести к ошибке.

РЕКЛАМА

Дева — Тройка Жезлов

День идеально подходит для подведения промежуточных итогов, особенно если вы находитесь на важном этапе. Сделайте короткую паузу, чтобы осмотреться и принять правильное решение. Не спешите с выводами. День благоприятен для планирования будущих шагов.

Весы — Двойка Мечей

Для Весов день довольно сложный с чувством внутреннего раздвоения. Вы окажетесь между двумя желаниями, которые кажутся одинаково важными. Возможно, появится человек, который вызовет в вас сильную эмоциональную реакцию. Сохраняйте баланс, не впадая в крайности.

Скорпион — Солнце

Скорпионы на пике своих возможностей — день принесет мощный заряд энергии, вдохновения и удачи. Все, что вы делали раньше — теперь дает плоды. Вы можете оказаться в центре внимания, но будьте осторожны. Поделитесь успехом, это укрепит связи и усилит результат.

Стрелец — Девятка Кубков

У Стрельцов легкий день, наполненным радостью и комфортом. Хотя все кажется простым, но не позволяйте себе расслабляться, вы можете не заметить важный сигнал. Будьте чуткими к другим людям, особенно в профессиональной сфере.

РЕКЛАМА

Козерог — Восьмерка Жезлов

Козерогам нужно быть особенно внимательными и не упустить шанс, который может появиться внезапно. Предстоит реагировать быстро, но не забывать проверять детали. Используйте интуицию и не бойтесь брать на себя ответственность. Это отличный день для старта новых проектов или заключения сделок.

Водолей — Суд

Водолеи смогут во вторник отпустить старые обиды. Освободив эмоции, вы почувствуете легкость. Стоит вернуться к проекту, который казался забытым. Не упустите возможность сделать важный шаг в сторону обновления.

Рыбы — Звезда

У Рыб ситуация начинает выравниваться. После довольно сложного периода, их ожидает исцеление и неожиданная помощь. Ваши желания становятся ближе к реальности, особенно если вы действуете с чистым сердцем. День будет наполнен светом, у вас все получится, двигайтесь к своей цели.

К слову, у некоторых знаков зодиака есть возможность что-то изменить в жизни в ближайшие дни, если они прислушаются к советам мольфара Макса Гордеева.

559

Читайте нас в Facebook