- 00:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 18.06 23:02 На закупках медоборудования для онкобольных Института рака украли более 231 миллиона гривен, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся
- 18.06 22:00 Ароматное масло с анчоусами: просто и вкусно
- 18.06 21:30 Ситуация напряженная: сын Дэвида Бекхэма Бруклин проигнорировал рыцарское звание отца
- 18.06 21:01 Как выбрать сладкий арбуз в магазине: есть проверенные методы
- 18.06 20:52 Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча
- 18.06 20:45 «Любуясь розами художницы Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 18.06 20:33 Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины
- 18.06 20:06 Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
- 18.06 19:54 Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
- 18.06 19:48 В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян
Максим Галкин отмечает 49-летие на Сейшелах: без пафоса, но с теплом и смыслом
Юморист Максим Галкин, недавно поразивший публику своим «полуобнаженным» фото, отмечает сегодня, 18 июня, свой 49-й день рождения.
Шоумен, телеведущий, сатирик и пародист, в последние годы также активно выражающий свою гражданскую позицию, выбрал для празднования место вдали от суеты — солнечные Сейшельские острова.
Максим поделился кратким, но выразительным фото в Instagram, на котором показал себя крупным планом. Без фильтров и фотошопа — как он сам отметил с помощью эмодзи, «таким, какой есть».
Этот жест стал своеобразным ответом на комментарии и слухи по поводу его внешности: Галкин демонстрирует уверенность и спокойствие в возрасте «почти 50», и это вызывает у поклонников только уважение.
В свой день рождения он оказался не в компании шумных гостей, а с родными — детьми, Лизой и Гарри. Вместе они ели мороженое и, как шутливо отметил Максим, отметили по-взрослому с шампанским. Особых торжеств он не устраивал — вместо этого выбрал семейное путешествие.
Жена Максима Алла Пугачева в этот раз осталась дома. По словам близких к семье источников, Примадонна избегает самолетов и не переносит жару. Несмотря на расстояние, пара по-прежнему вместе и регулярно появляется в соцсетях друг друга.
Тем временем соцсети буквально разразились поздравлениями. На странице артиста тысячи теплых комментариев от поклонников со всего мира.
«Долгих, здоровых лет Вам и вашим любимым, живите, любите, творите», «Максим Александрович, с днем рождения! Поздравление из Казахстана!», «Какое замечательное фото! С Днем Рождения, светлый и талантливый человек» , — пишут поклонники.
Также некоторые из них заметил, что на фото юморист на первом плане разместил обручальное кольцо — вероятно, намекая, что для него наибольшее значение имеет семья.
Отметим, что Максим Галкин вместе с семьей покинул россию после агрессии путина против нашей страны и сегодня живет на Кипре. Он активно гастролирует по странам Европы и Америки, продолжая выступать на русском языке, но уже в рамках самостоятельной творческой программы, где юмор сочетается с острой сатирой и размышлениями о современности. Его концерты собирают аншлаги в Германии, Латвии, Чехии, Канаде и Израиле.
Напомним, недавно стало известно, что в июле Максим Галкин и Алла Пугачева отправятся в Латвию, где юморист даст несколько концертов.989
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара