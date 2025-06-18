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Шоу-бизнес

Максим Галкин отмечает 49-летие на Сейшелах: без пафоса, но с теплом и смыслом

15:31 18 июня 2025
Максим Галкин, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DKtrDV_MwJA/?hl=ru&img_index=1

Юморист Максим Галкин, недавно поразивший публику своим «полуобнаженным» фото, отмечает сегодня, 18 июня, свой 49-й день рождения.

Шоумен, телеведущий, сатирик и пародист, в последние годы также активно выражающий свою гражданскую позицию, выбрал для празднования место вдали от суеты — солнечные Сейшельские острова.

Максим поделился кратким, но выразительным фото в Instagram, на котором показал себя крупным планом. Без фильтров и фотошопа — как он сам отметил с помощью эмодзи, «таким, какой есть».

Этот жест стал своеобразным ответом на комментарии и слухи по поводу его внешности: Галкин демонстрирует уверенность и спокойствие в возрасте «почти 50», и это вызывает у поклонников только уважение.

В свой день рождения он оказался не в компании шумных гостей, а с родными — детьми, Лизой и Гарри. Вместе они ели мороженое и, как шутливо отметил Максим, отметили по-взрослому с шампанским. Особых торжеств он не устраивал — вместо этого выбрал семейное путешествие.

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Жена Максима Алла Пугачева в этот раз осталась дома. По словам близких к семье источников, Примадонна избегает самолетов и не переносит жару. Несмотря на расстояние, пара по-прежнему вместе и регулярно появляется в соцсетях друг друга.

Тем временем соцсети буквально разразились поздравлениями. На странице артиста тысячи теплых комментариев от поклонников со всего мира.

«Долгих, здоровых лет Вам и вашим любимым, живите, любите, творите», «Максим Александрович, с днем рождения! Поздравление из Казахстана!», «Какое замечательное фото! С Днем Рождения, светлый и талантливый человек» , — пишут поклонники.

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Также некоторые из них заметил, что на фото юморист на первом плане разместил обручальное кольцо — вероятно, намекая, что для него наибольшее значение имеет семья.

Отметим, что Максим Галкин вместе с семьей покинул россию после агрессии путина против нашей страны и сегодня живет на Кипре. Он активно гастролирует по странам Европы и Америки, продолжая выступать на русском языке, но уже в рамках самостоятельной творческой программы, где юмор сочетается с острой сатирой и размышлениями о современности. Его концерты собирают аншлаги в Германии, Латвии, Чехии, Канаде и Израиле.

Напомним, недавно стало известно, что в июле Максим Галкин и Алла Пугачева отправятся в Латвию, где юморист даст несколько концертов.

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